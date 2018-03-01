На Украине предупредили о дефиците газа без поставок из России

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что компании после отказа «Газпрома» не будет хватать 10 миллионов кубометров газа в сутки для покрытия его дефицита с учетом холодов, так как компания рассчитывала покупать около 20 миллионов кубов в сутки в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В феврале «Нафтогаз» сделал предоплату и рассчитывал с 1 марта получать российский газ в объемах примерно от 18 до 20 миллионов кубометров в сутки. К нашему удивлению «Газпром», нарушая условия контракта и нарушая предварительные договоренности, вернул деньги вчера и отказался поставлять газ на Украину. Поскольку мы сейчас находимся в периоде низких температур и подземные хранилища газа работают на максимальной мощности, как раз эти 18 миллионов кубов из суточного потребления, примерно, в 200 миллионов кубов и стало нашим дефицитом», — сказал Коболев.

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Он также добавил, в ближайшие четыре дня «Нафтогазу» будет сложно покрыть этот дефицит даже с учетом импорта газа из ЕС.

Ранее заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев объяснил, почему компания не будет поставлять газ «Нафтогазу» с 1 марта.