Акции «Магнита» вновь превысили отметку в 5000 рублей за акцию

Цена акций ритейлера «Магнит» вновь превысила уровень в 5000 рублей за акцию, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 15:30 мск «Магнит» торгуется у отметки 5100 рублей за акцию. Таким образом, капитализация Магнита на Лондонской фондовой бирже вновь превысила капитализацию X5. Стоимость ценных бумаг начала вновь расти через двое суток после объявления о продажи основателем компании Сергеем Галицким 29,1% пакета акций банку ВТБ.