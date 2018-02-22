Россельхознадзор запретил поставки молочной продукции из Белоруссии

Россельхознадзор с 26 февраля временно запрещает поставки в Россию молока и молочной продукции из Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Под ограничения также попали: пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки, концентрат сывороточного и молочного белка.

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«В связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Россию, Россельхознадзор до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 26 февраля 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений», — заявили в Россельхознадзоре.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор не впустил в Россию более 100 тонн белорусских продуктов.