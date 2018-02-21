Россельхознадзор разрешил США и Канаде ввозить птиц и яйца в Россию

Россельхознадзор с 20 февраля снял ограничения на ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца и мяса птицы из США и Канады. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ведомства.

«С 20 февраля 2018 года отменяются временные ограничения на ввоз в Россию со всей территории США — живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку. … Со всей территории Канады — живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку», — заявили в Россельхознадзоре.

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Также стало известно, что отменяются ограничения на транзит по территории России живой птицы из Канады, а также живой птицы, продукции птицеводства и яиц из США.

Ранее сообщалось, что Россия начнет поставлять мясо в Кувейт.