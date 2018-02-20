Венесуэла выпустила в обращение собственную криптовалюту

Правительство Венесуэлы официально выпустило в обращение собственную криптовалюту «Петро», передает TeleSUR.

«Петро» родился и теперь Венесуэлу ждет полный успех и процветание», — заявил президент страны Николас Мадуро.

Мадуро также заявил, что Венесуэлу ожидает «день дел» и сообщил, что важнейшие компании рынка готовы подписать соглашения с властями страны.

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Начальная стоимость «Петро» составит $60 за одну единицу. Ожидается, что в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 млн «Петро».

Ранее Мадуро заявил о выпуске 100 млн национальной криптовалюты.