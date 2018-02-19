Безработица в России выросла впервые с октября

Безработица в России в январе текущего продемонстрировала рост впервые с октября 2017 года. Об этом сообщается в материалах Росстата.

«В январе 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,9 млн человек в возрасте 15 и старше, или 5,2% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — заявили в ведомстве.

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Уточняется, что в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 800 тыс. человек, в том числе 700 тыс. человек получали пособие по безработице.

Ранее сообщалось, что число безработных в России выросло на 0,8%.