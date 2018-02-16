В Госдуму внесли проект о продлении сроков «дачной амнистии»

В Госдуму внесли законопроект о продлении сроков действия «дачной амнистии». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Законопроект направлен на продление сроков оформления в упрощенном порядке прав на объекты индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года», — уточняется в законопроекте.

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По словам главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, с 1 марта 2018 года оформление прав на объекты индивидуального жилищного строительства будет происходить в общем порядке, что осложнит правообладателям процесс оформления.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон об «амнистии капитала».