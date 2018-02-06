Число безработных в России выросло на 1,9% за неделю

Численность безработных граждан в России с 24 по 31 января увеличилась на 1,9% и составляет 779,6 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в республиках Мордовия, Алтай, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Пензенской, Орловской областях и Забайкальском крае.

Реклама

Также в 77 регионах было зафиксировано повышение уровня безработицы, наибольшее — в Сахалинской, Кировской, Магаданской, Новгородской областях, республиках Бурятия, Карелия, Адыгея, городе Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее сообщалось, что число безработных в России выросло на 2,4%.