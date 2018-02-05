Украина должна будет выплатить $7,4 млрд по валютным обязательствам в 2018 году

Украина в текущем году должна будет выплатить из международных резервов около $7,4 млрд по обязательствам в иностранной валюте. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

В НБУ подчеркнули, что регулятор ожидает роста международных резервов в 2018 году.

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«Ожидаемые поступления валюты, которые совместными усилиями обеспечат правительство и НБУ, с избытком компенсируют предстоящие расходы и даже позволят продолжать наращивать резервы, как и в предыдущие годы. Мы прогнозируем, что резервы возрастут к концу 2018 года до $20,5 млрд, то есть на 9% или $1,7 млрд», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что МВФ назвал условия для возобновления поддержки Украины.