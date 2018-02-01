В Минфине США рассказали о причинах засекречивания части «кремлевского доклада»

Официальный представитель министерства финансов США Тони Сэйег подтвердил, что опубликованная часть «кремлевского доклада» была составлена при помощи общедоступных материалов. Об этом сообщает Bloomberg.

Он подчеркнул, что другая часть списка была засекречена, чтобы противостоять скрытию активов.

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«Министерство включило в доклад засекреченное приложение, чтобы избежать потенциального вывода активов внесенных физлиц и юрлиц, а также, чтобы избежать оглашения чувствительной информации», — сказал Сэйег.

Ранее эксперт рассказал о подмене «кремлевского доклада» в последний момент.