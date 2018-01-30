Сенатор: конгресс США получил информацию о потенциальных санкциях против России

Конгресс США получил от администрации информацию о потенциальных санкциях против России, как это предписывает закон. Об этом заявил сенатор Бен Кардин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

«Я не буду обсуждать секретные дискуссии, но я сосредоточен на этих санкциях и продолжу осуществлять активный надзор, чтобы возможности российского правительства осуществлять торговлю были существенно затруднены», – говорится в заявлении Кардина, в котором идет речь о возможности сделок с оборонными компаниями и разведслужбами России.

Ранее министерство финансов США собиралось обнародовать «Кремлевский доклад» и представить в нем расширенный список российских чиновников и бизнесменов, против которых было решено ввести санкции, 29 января.