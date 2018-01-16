Мантуров сообщил о рекордном росте несырьевого экспорта из России

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что рост несырьевого экспорта из России в 2017 году составил около 19%. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Рост несырьевого, неэнергетического экспорта составил порядка 19%. Это рекордный показатель за последние 10 лет», — сказал Мантуров в ходе Гайдаровского форума.

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Министр также подчеркнул, что он рассчитывает на сохранение роста по экспорту на следующие годы.

В прошлом году экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин сообщил о необходимости увеличения несырьевого сектора в два раза к 2024 году.