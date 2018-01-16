«Известия»: Росстандарт разрабатывает новый ГОСТ для водки

Росстандарт разрабатывает специальный ГОСТ для водки высокого качества, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Планируется, что ГОСТ с рабочим названием «Российское качество. Классическая водка. Технические условия» вступит в силу с 1 января 2019 года. Производители, которые не будут соблюдать новый стандарт, не смогут писать на этикетках «Классическая водка».

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«В их названии фигурирует словосочетание «российское качество». Это подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков. Речь идет о повышенных физико-химических показателях», — добавили в Росстандарте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не считает водку национальной гордостью.