СМИ сообщили дату начала полетов в Египет

Египетская авиакомпания EgyptAir будет выполнять три рейса в неделю между Москвой и Каиром с начала февраля, об этом сообщает EgyptToday со ссылкой на представителей авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться каждое воскресенье, вторник и четверг.

Кроме того, около 20 рейсов будут зарезервированы туристическими агентствами для Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Реклама

В EgyptAir заявили, что работают над выполнением всех необходимых правил для возобновления полетов в Россию. Кроме того, компания направит своего специалиста в Москву для начала работы российского офиса.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ указ о возобновлении авиасообщения с Каиром.