«Газпром» построил около 38% морской части «Турецкого потока»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» уложил более 700 км морского участка «Турецкого потока» по двум ниткам, передает РИА «Новости».

«Продолжается активное строительство газопровода «Турецкий поток». На сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено более 700 километров (около 38%) морского участка газопровода», — сказал Миллер.

Ранее Миллер заявил, что холдинг до конца 2017 года построит 1380 километров газопровода «Сила Сибири», а также что «Газпром» уложил более 650 километров газопровода «Турецкий поток» по двум ниткам.