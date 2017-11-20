В Крыму установили курортный сбор в 10 рублей

Комитет Госсовета республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму утвердил ставку суточного курортного сбора в Крыму. Об этом пишет газета «Известия».

«Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания с 1 мая по 30 сентября каждого года — 10 руб. С 1 октября по 30 апреля сбор взиматься не будет», — сказал глава комитета Алексей Черняк.

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Он также подчеркнул, что курортный сбор будет введен в рамках эксперимента в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе.

В июле сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет введена плата за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.