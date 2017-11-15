РЖД не согласовали с ФАС увеличение тарифа в 2018 году на 8%

Начальник Управления контроля транспорта ФАС России Адиля Вяселева заявила, что Федеральная антимонопольная служба пока не согласовала заявку РЖД по увеличению тарифов на следующий год на 8%. Об этом сообщает RNS.

«РЖД подало тарифную заявку с темпом роста в 8% относительно решения, принятого на совещании председателем правительства России в декабре 2016 года. Необходимость удовлетворения дополнительной заявки РЖД сверх инфляции требует всестороннего обсуждения, так как это решение не согласовано с ФАС России. В настоящее время материалы тарифной заявки с серьезным превышением инфляции изучаются», — сказала Вяселева.

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Также в ведомстве подчеркнули, что решение ФАС на 2018 год было ранее принято по росту тарифов в 4%.

Ранее сообщалось, что ФАС не станет индексировать тариф на перевозки в плацкарте.