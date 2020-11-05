Не время для путешествий: МИД призывает россиян не выезжать из страны

Официальный представитель МИДа Мария Захарова напомнила, что только за прошлую неделю коронавирусом заразились 4 млн человек — это рекордное с начала пандемии количество. Итоги последних месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы, отметила представитель МИДа.

«В связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном в мире просили бы наших граждан по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с COVID-19 стабилизируется»,— сказала Захарова, подчеркнув, что «вторая волна, судя по всему, грозит оказаться еще сильнее и опаснее первой».

По данным на 5 ноября, в мире за время пандемии коронавирусом заразились более 48 млн человек, из которых около 15 млн еще болеют и более 1,2 млн скончались. Самое большое количество зараженных — в США, Индии, Бразилии, России и Франции.

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В России число выявленных случаев заражений второй день превышает 19 тыс. За все время эпидемии в стране коронавирус подхватили 1,7 млн человек, из которых 1,2 млн вылечились и почти 30 тыс. скончались.

Кремль признает сложившуюся ситуацию тревожной, однако уверяет, что принятые меры по мобилизации систем здравоохранения позволяют удерживать ситуацию под контролем. Об этом 5 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что каких-то точных прогнозов по стабилизации ситуации «по понятным причинам» пока что быть не может, добавив, что «мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему, — это стандартная формула поведения».

Песков также признал, что в некоторых регионах случаются сбои в борьбе с инфекцией, однако пояснил, что об этом известно президенту и система экстренного реагирования на подобные сбои налажена. По словам пресс-секретаря главы государства, в борьбе с COVID-19 Россия принимает во внимание все наработки других стран, но прежде всего опирается на собственный, приобретенный этой весной опыт.

Ранее глава Роспотребназдора Анна Попова заявила, что 90% всех ввозных случаев COVID-19 приходится на прибывающих из Турции граждан, и предложила принять в связи с этим «определенные меры».

По ее словам, с начала августа, когда возобновилось авиасообщение с Турцией, в Россию вернулись почти 1,5 млн побывавших в этой стране. И именно на их долю пришлась основная масса заразившихся за рубежом туристов, количество которых в общей сложности составило 10 тыс. человек.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина позднее объяснила, что такая статистика складывается из-за того, что Турция в данный момент является единственным массовым направлением отдыха и, более того, через турецкие города россияне часто летают во многие другие страны.

«Сейчас весь въездной турпоток в Россию из других стран идет через Турцию. Даже если люди летят из какой-то страны, с которой у нас нет прямых рейсов, то влетают они через Стамбул, а в статистику попадает именно прилет из Стамбула, а человек просто с самолета на самолет пересел»,

— объяснила она РБК.

1 ноября посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью «Интерфаксу» рассказывал, что общее число российских туристов, у которых за время пребывания в Турции был выявлен коронавирус, составляет 326 человек. На тот момент в изоляции по месту отдыха находились 87 россиян, и еще 31 — в больницах.

Ерхов также напомнил, что в Турции действуют свои законы и правила касательно выявления, изоляции и лечения коронавирусных больных, и рекомендовал решившимся на поездку туристам заранее покупать страховой полис, предусматривающий покрытие расходов на случай заражения COVID-19.