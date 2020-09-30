Шредер: не надо увязывать Навального с «Северным потоком — 2»

Строительство «Северного потока — 2» не стоит увязывать с инцидентом, который произошел с Алексеем Навальным. Такое мнение выразил бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, передает газета Die Zeit.

Если строительство СП-2 будет остановлено, то европейские компании потеряют до 10 млрд евро инвестиций. Германия должна отстаивать завершение проекта газопровода, поскольку это в немецких интересах, добавил экс-канцлер.

Он также заявил, что ситуация с Навальным до сих пор не была расследована должным образом. По его словам, сейчас точных фактов нет — только спекуляции.

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В начале июля Герхард Шредер раскритиковал американские санкции против «Северного потока — 2». Экс-канцлер ФРГ принял участие в открытых слушаниях комитета по экономике и энергетике бундестага, посвященных СП-2 и энергосуверенитету Европы и Германии. «Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают <...> с Nord Stream 2, затронуты напрямую. За каждой из этих компаний — оказавшиеся под угрозой европейские рабочие места», — подчеркнул Шредер.

По его словам, санкции серьезно угрожают многомиллиардным инвестициям в европейскую инфраструктуру. «Потребители в Европе столкнулись бы с дополнительными расходами в размере четырех миллиардов евро в год», — добавил бывший глава правительства ФРГ.

Шредер подчеркнул, что санкции против союзника по НАТО в момент экономического кризиса — это нападение на евроэкономику и посягательство на суверенитет и энергобезопасность Евросоюза.

В конце 2019 года США ввели санкции на строительство «Северного потока — 2». Американские власти потребовали немедленно приостановить работы и вывести суда, в том числе принадлежащие европейским компаниям, которые помогали в трубоукладке газопровода.

Буквально сразу после предупреждения американских властей от участия в строительстве СП-2 отказалась швейцарская компания Allseas и вывела все свои суда. В результате трубопровод, завершенный уже на 93,5%, пока остается недостроенным, без 160 км участка. Тогда российская сторона заявила, что проект будет реализован своими силами, пусть и с задержкой.

25 сентября министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что введение санкций против России может существенно ударить по немецким компаниям. Деловые связи компаний Германии и Евросоюза могут пострадать, и важно «внимательно оценить необходимость введения санкций».

По словам Альтмайера, очень часто ограничения бьют не только по государствам и компаниям, против которых вводят санкции, но и существенно ухудшают положение бизнеса в стране, которая их вводит.

Он добавил, что Германии не нужно ослаблять себя, при этом подчеркнув, что правительство ФРГ осуждает решительным образом инцидент с возможным отравлением российского блогера Алексея Навального. Последствия этой ситуации Берлин обсудит с партнерами.

Западные страны активно «раскручивают» дело Алексея Навального, чтобы навредить строительству газопровода «Северный поток — 2», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его слова передает ТАСС.

«СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального», — заявил он. По словам Нарышкина, одной из главных мишеней этой «кампании» стал газопровод «Северный поток — 2». Этот маршрут пытаются заблокировать «под видом наказания России», что является характерным примером «грязной» конкуренции за европейский газовый рынок.

«Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу», — добавил директор СВР. «В этих условиях неудивительно, что наиболее одиозным нападкам проект подвергается со стороны Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины, которые из кожи лезут, стремясь продемонстрировать Вашингтону свою полезность», — подчеркнул Нарышкин.