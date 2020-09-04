Шанс на укрепление: что будет с рублем этой осенью

Курс рубля снижается к доллару и евро, которые 3 сентября добирались до отметок 75,85 рубля и 89,58 соответственно. Национальная денежная единица остается нестабильной, однако, про прогнозам аналитиков, есть шанс, что в ближайшее время рубль укрепится и в перспективе до конца года стабилизируется.

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Ситуация для курса на рынке определяется и будет определяться в ближайшие месяцы в основном внешними факторами, заявил «Газете.Ru» аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Он объясняет это тем, что российская экономика стоит на месте — не применяются широкие программы для ее развития, сохраняется ряд неблагоприятных для ускорения экономики среднесрочных факторов, таких как повышение НДС, увеличение пенсионного возраста и прочее, поэтому нет ничего такого, что могло бы сильно повлиять на курс. Ключевые факторы поддержки спроса в экономике на финансовых и валютных рынках РФ носят внешний характер, отмечает Осин.

По мнению аналитика,

основное влияние на курс будет оказывать ограничение добычи ОПЕК в 6-10% от среднегодового спроса, а также обстановка в крупнейших странах.

К примеру, меры стимулирования экономики в США, КНР и Японии объемом порядка 8% ВВП, что представляется довольно сильным показателем с учетом карантинных ограничений на экономику. Осин отмечает, что

уже на данный момент ключевые сегменты экономики США в значительной мере восстановились после шока, а показатель реальных розничных продаж в июле превысил докризисный уровень.

«Судя по последней информации Минфина США, в Америке начинается раунд «точечной» отраслевой поддержки спроса. Это свидетельствует о том, что реализованные в текущем году меры монетарного стимулирования оцениваются регуляторами США как достаточные и успешные, что будет снижать дефляционные опасения рынка и предотвращать формирование устойчивого спроса на «качество», — говорит аналитик, добавляя, что схожие по характеру меры поддержки спроса реализуются в двух других крупнейших экономиках — японской и китайской.

При этом эксперт предупреждает, что есть и значимые риски, которые существуют вне зависимости от решений, направленных на стимулирование спроса, и опосредованно оказывают негативное воздействие на активность глобального восстановления, цены финансовых и сырьевых активов, курсы валют развивающихся стран, в том числе рубля. Эти риски прежде всего связаны с нерыночным регулированием процессов как в реальной экономике, так и на рынке финансовых и сырьевых деривативов, объясняет Осин. Еще одним значимым среднесрочным риском для российской валюты является слабость национальных мер поддержки экономического спроса. Специалист обращает внимание на индекс Мосбиржи, который с марта прибавил 16%, в то время как фондовые индексы США, КНР, Японии, Южной Кореи выросли на 23-35%.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что наиболее существенное влияние на рубль в ближайшее время будет оказывать нефть. Рынок сейчас очень волатилен, а на курсе отечественной валюты в первую очередь отражаются нефтяные котировки, которые зависят от соотношения спроса и предложения на рынке. Эксперт напоминает, что

с начала пандемии во многих странах мира снизилась деловая активность, перестали работать заводы (или работают не в полную мощь), сокращены до минимума авиаперелеты — это значит, что потребление нефти снизилось, как и ее цена, а восстанавливаться спрос будет по мере того, как будут открываться границы.

«Пока на рубль давит очень много негативных факторов в виде слабой нефти и возможных санкций со стороны ЕС и США. Они не дают укрепиться рублю к 70 в паре с долларом, но и для краха национальной валюты факторов недостаточно. Если ситуация не будет ни меняться в сторону позитива, ни ухудшаться, рубль будет торговаться в диапазоне 73-77 в паре с долларом, 88-91 в паре с евро», — прогнозирует эксперт.

На данный момент происходит коррекция трендов, сформированных под влиянием антикризисных мер и на фоне сокращения мер подавления спроса в рамках карантинных ограничений, говорит Александр Осин. По его оценкам, в текущей ситуации, на основе полугодовых оценок динамики финансовых, товарных рынков и сравнительных показателей монетарной политики ФРС и Банка России, с вероятностью в 60% можно ожидать, что курсы по итогам года окажутся в диапазоне 65,80 — 76,65 рубля и 71,80 — 89 рублей за доллар США и евро соответственно.

Финансовый аналитик Жан-Поль Чуркин указывает, что вторая половина года — это всегда традиционный сезон повышения курса доллара, и чем выше курс, тем больше рублевая масса поступает экспортерам. А это деньги на налоги, которые помогают инвесторам участвовать в разных программах для развития и производства, поясняет он. По прогнозу эксперта, наиболее вероятно дальнейшее укрепление доллара и ослабление российской валюты, поскольку для бюджета комфортно, чтобы доллар стоил 75-76 рублей.

Если говорить о покупке валюты, это выгодно сейчас только в рамках краткосрочных спекулятивных по сути операций — к примеру, в рамках недельного тренда, который пока негативен для курса рубля, отмечает Чуркин. Артем Деев, в свою очередь, советует диверсифицировать накопления тем, у кого они есть, чтобы кризис не принес больших убытков.

«Однако нужно понимать, что если купить валюту на последние деньги, которые резко будут нужны на покупки и бытовые нужды, то велик риск потерять при обмене на рубли, если курсы поменяются. Стоит отложить сумму в долларах на поездки, крупные покупки в американской валюте, обучение и отпуск — заранее распределить, через сколько понадобятся доллары, и покупать с зарплаты определенные объемы»,

— рекомендует эксперт.

В то же время Александр Осин не исключает, что исходя из представленных выше оценок доллар и евро уже в существенной мере отыграли ростом потенциал их усиления к рублю, заложенный под влиянием негативных для восстановления спроса на риск факторов. В этой связи с вероятностью порядка 60% можно ожидать итоговой стабилизации или укрепления курса рубля к доллару и евро относительно их текущих уровней в перспективе до конца года, резюмирует эксперт.