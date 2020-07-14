Отчетность «Газпрома»: пандемия и не только

Так, на фоне распространения COVID-19 и теплой зимы добыча газа «Газпромом» упала в отчетном квартале на 10%, до уровня в 123,5 млрд м3. И это достаточно низкий показатель для 1 кв., когда, как правило, наблюдается сезонный рост добычи.

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Проблема востребованности газопроводов

Экспорт газа в европейские страны упал на 17% г./г., до 51,6 млрд м3: поставки газа в страны Западной Европы рухнули на 20%, а Центральной – на 14%. При этом объемы поставок газа в Великобританию упали больше чем вдвое по сравнению с 1 кв. прошлого года, Австрию и Германию, являющуюся одним из крупнейших потребителей в Западной Европе, снизились на четверть, а в Украину прекратились полностью.

В результате чистая выручка от продажи газа в Европу уменьшилась на 45% г./г. до 459,5 млрд руб.

Таким образом, доля «Газпрома» на европейском рынке сократилась до 22% по сравнению с 36% в 2019 году. Экспорт же в страны бывшего Советского Союза (за исключением РФ) снизился на 24% г./г., до 9,3 млрд м3 — и это самый низкий показатель за 1 кв. за пять последних лет. При этом, средние цены реализации упали на 13% до 145,7 долл./тыс. м3.

Выручка от экспорта газа упала на 43% г./г. до 546,6 млрд руб.

Объемы продаж на внутреннем рынке, на долю которого пришлось 56% всех поставок «Газпрома», сократились на 8% г./г., до 77,2 млрд м3, что привело к снижению чистой выручки от продажи газа на внутреннем рынке на 7% г./г. до 322,8 млрд руб. При этом, средние цены реализации газа в России составили 4181 руб./ тыс. м3 (рост 1% г./г.).

На фоне значительного снижения объемов экспорта и падения рыночной доли естественным образом встают вопросы о целесообразности постоянного увеличения мощности трубопроводов, и соответственно их будущей востребованности.



К примеру, трубопровод «Голубой поток», закрытый на техническое обслуживание с 13 по 29 мая 2020 года, до сих пор не работает. Когда ситуация изменится, не ясно. На этом фоне Турция начала сокращать объемы закупаемого в России природного газа: в 1 кв. 2020 г. объем экспорта «Газпрома» в Турцию снизился на 17% г./г., до 3,76 млрд м3. И вообще: вместо закупок трубопроводного газа страна все сильнее ориентируется на импорт сжиженного природного газа.

А вот оператор трубопровода «Северный поток 2» оказался не в силах добиться освобождения трубопровода от правил действия обновленной Газовой директивы Евросоюза.

Учитывая, что «Газпром» обладает монополией на экспорт газа из России, возможно, после завершения строительства половина мощностей «Северного потока 2» будет простаивать.

В 1 кв. 2020 года «Газпромом» было реализовано по трубопроводу в Китай 0,715 млрд м3 природного газа или 0,238 млрд м3 в месяц, что ниже уровня декабря прошлого года.

Рост неэффективности производственной деятельности?

Выручка «Газпрома» в долларовом эквиваленте сократилась почти на треть к 1 кв. 2019 года, до 27,8 млрд долл. Экспорт природного газа в европейские страны осуществляется «Газпромом» преимущественно в рамках долгосрочных контрактов по ценам, зависящим как от котировок газа на европейских торговых площадках, так и от мировых цен на нефтепродукты. Котировки газа на европейских торговых площадках и мировые цены на нефтепродукты существенно снизились во 2 кв. 2020 года.

При таком раскладе, вероятно, следует ожидать дальнейшего ухудшения финансовых показателей «Газпрома».

Доля операционных расходов с учетом пошлин и акцизов в выручке от продаж в 1 кв. 2020 г. достигла 84%, что выше показателя 1 кв. 2019 г. на 4 п.п. Увеличение связано в основном с ростом операционных неналоговых расходов, доля которых в выручке от продаж достигла 59%, увеличившись на 4 п.п. относительно показателя 1 кв. 2019 г., что, указывают критики, может свидетельствовать о росте неэффективности производственной деятельности компании.

В 1 кв. 2020 года убыток «Газпрома» составил 116 млрд руб., а свободный денежный поток «Газпрома» за 1 кв. 2020 г. (171 млрд руб.) сократился на 30% относительно показателя 1 кв. 2019 года.

Размер уплаченных процентов по долгу за 1 кв. 2020 года составил 56 млрд руб., что выше показателей 1 кв. 2019 года и 4 кв. 2019 года на 9% и 51% соответственно. Рост уплаченных процентов, что характерно, наблюдается на фоне снижения процентных ставок, как в рублях, так и в валюте.

Вознаграждение членов правления

Расходы на оплату труда в 1 кв. 2020 года увеличились к уровню 1 кв. 2019 года на 11%, к уровню 4 кв. 2019 года на 16%. При этом размер вознаграждения Правления за отчетный квартал увеличился к уровню 1 кв. 2019 года в 1,7 раза.

Например, Алексей Миллер в 2019 году получил (дополнительно к вознаграждению за осуществление функций Председателя Правления ПАО «Газпром») 60 млн руб. за осуществление функций Председателя Совета директоров ПАО «Газпром нефть» и 31 млн руб. за осуществление функций заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Газпром».

Также Миллер входит в состав органов управления числа непубличных организаций, связанных с ПАО «Газпром», которые не раскрывают сведения о размерах вознаграждений менеджмента.

Изменение условий долгосрочных контрактов

Одной из причин отрицательных результатов «Газпрома» стала неготовность компании к негативным изменениям конъюнктуры мировых рынков. Так, начиная с марта текущего года эффективность поставок газа в Европу (по спотовым ценам) упала до отрицательных значений – стоимость газа на голландском хабе TTF превышает расходы на транспортировку и экспортную пошлину.

Дополнительное давление на финансовые результаты компании может оказывать изменение условий долгосрочных контрактов.

Так, по решению Стокгольмского арбитража «Газпром» в июне 2020 г. перечислил польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу Ямал — Европа. Сумма переплаты составила 1,6 млрд долл. При этом контракт был заключен еще 25 сентября 1996 года Он предусматривал поставку около 10 млрд м3 газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд м3 в год. Договор действует до 2022 года.

Публикация отчетности: позже почти всех

С начала года акции «Газпрома» демонстрируют худшую динамику среди крупнейших российских нефтегазовых компаний: их котировки упали на 22% на фоне снижения стоимости акций «Роснефти» на 19%, «Лукойла» – на 18%, «Новатэка» – на 17%.

Отдельно аналитики отмечают низкие стандарты раскрытия «Газпромом» информации.

Так, отчетность за год публикуется компанией в конце апреля (отчетность за 2019 год – 29 апреля 2020 года), в то время как конкуренты отчитываются в феврале-марте. Результаты за 1 кв. 2020 года были опубликованы 14 июля, то есть через 3,5 месяца после его окончания отчетного периода и на полтора месяца позже конкурентов (при этом в предыдущие годы отчетность за 1 кв. публиковалась в конце мая).

В 1 кв. 2020 года EBITDA «Газпрома» снизилась на 25% г./г.

Таким образом, несмотря на серьезное ухудшение макроэкономического окружения, EBITDA газовой монополии показала лучшую динамику по сравнению с EBITDA нефтяного сектора, которая снизилась на 47% г./г.

При этом, необходимо отметить, что в отчетности за 1 квартале 2020 года «Газпром» отразил позитивный эффект курсовых разниц по операционным статьям в объёме 116 млрд руб. по сравнению с негативным эффектом этой статьи в объёме 47,2 млрд руб. в 1 кв. 2019 года и 10,3 млрд руб. в 4 кв. 2019 года.

Неопределенные перспективы

Таким образом, значительный отрицательный эффект данной статьи сменился на значительный положительный. Аналитики инвестиционных банков не делают поправку на курсовые разницы по операционным статьям при расчете EBITDA «Газпрома».

Стоит подчеркнуть, что EBITDA нефтяных компаний не получила подобной поддержки со стороны неденежных статей в отчётном периоде, и в целом является более точным отражением «денежного» значения прибыли сектора до налогов и процентных платежей.

Аналитики инвестиционных банков ожидают значительного ухудшения прибыли «Газпрома» во 2-3 кв. 2020 года, а также называют перспективы 4 кв. 2020 года крайне неопределенными.

В целом по текущему году аналитики прогнозируют значительное снижение экспортных цен (порядка 40%) и объемов (порядка 10-20%) «Газпрома» по сравнению с уровнем 2019 года, а падение EBITDA «Газпрома» может продолжиться очень быстрыми темпами (по оценкам аналитиков, на ~45% во 2 кв. и на ~33% в 3 кв. 2020 г.), в то время как EBITDA нефтяных компаний будет восстанавливаться.

Экология

Присоединение к международной Метановой инициативе и намерение повышать экологичность бизнеса, декларируемое в публичных документах «Газпрома», во всяком случае, пока не приносит практических результатов.

Как известно, метан является вторым по значимости парниковым газом (после СО2), парниковый эффект которого в 80 раз превышает аналогичный показатель СО2 в течение 20 лет после выброса в атмосферу. В 2018 году выбросы метана «Газпрома» составили 27% от общего объема прямых выбросов парниковых газов компании (120 млн т), или 32,4 млн т СО2-экв. Это более 40% от общемирового объема выбросов метана в результате деятельности в области нефти и газа в 2018 г. (79 млн т оценке МЭА).

Согласно сообщению Reuters, осенью 2019 года Европейское космическое агентство (European Space Agency) зафиксировало значительные выбросы метана из трубопровода Ямал — Европа.

В этой контексте у экологов не может не вызывать озабоченность как абсолютный объем выбросов метана «Газпрома», так и их растущая динамика - как с точки зрения противодействия изменению климата, так и эффективности расходования средств на поддержание целостности трубопроводной системы.

Защита трудовых прав

По итогам международного рейтинга CHRB в области прав человека за 2019 г. рейтинг «Газпром» составляет 10,4 баллов из 100.

Косвенным подтверждением оценки CHRB может служить недавняя ситуация с массовым заражением коронавирусом работников на Чаяндинском месторождении в апреле-мае и определенного рода отстраненностью от высказанных вахтовиками претензий со стороны представителей «Газпрома», комментарии которых свелись к указанию принадлежности инфицированных людей к подрядной организации.