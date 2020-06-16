Санкции против США: ФРГ защищает «Северный поток — 2»

В немецком бундестаге предложили наложить санкции на американских сенаторов, которые инициировали новые ограничительные меры против реализации российского проекта «Северный поток — 2». С таким предложением выступил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

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«Мы должны задуматься, не нужны ли ответные меры, например, штрафные пошлины на СПГ из США. Мы должны затем задуматься, не следует ли ввести санкции против инициировавших [законопроект о санкциях против «Северного потока — 2»] сенаторов», — сказал он.

Политик добавил, что Германии необходимо использовать то, что ей передается председательство в ЕС. По его мнению, власти ФРГ могли бы «провести обсуждения о том, являемся ли мы штатом США, сателлитом США». «Нам нужен единогласный ответ Европы, потому что это не только наш вопрос, независимо от позиции по «Северному потоку — 2». Санкции — плохое средство, особенно в экономической политике. Но мы должны задуматься о встречных мерах», — подчеркнул немецкий политик.

По его словам, в комитете бундестага по энергетике большинство парламентариев хотят, чтобы российский газопровод был достроен и введен в эксплуатацию. «Есть значительное большинство во всех партиях, вплоть до «Зеленых», которое заявляет о том, что эти санкции неприемлемы и против них нужно защищаться», — рассказал он.

Эрнст также не исключил, что по вопросу поддержки «Северного потока — 2» может быть принято общефракционное заявление. По мнению парламентария, Германия должна дать жесткий ответ США, прекратив в них «кидать ватные шарики». «Правительство ФРГ должно прекратить кидать ватные шарики и начать решать проблемы, обороняться от атак на суверенитет ФРГ и Европы», — уверен он.

Тем временем первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских поддержал заявление Эрнста о необходимости жестких ответных мер в виде, например, санкций в отношении американских сенаторов.

«Радует, что наши немецкие коллеги действительно смотрят в сторону не просто демагогии, а именно конструктивных решений и улучшения жизни своих граждан. Безусловно, реализация данного проекта... позволит в первую очередь именно немецким жителям и компаниям уменьшить нагрузку на коммунальные услуги и себестоимость продукции», — сказал он в комментарии RT.

Аннанских выразил мнение, что американская сторона «занимается своими политическими баталиями», которые никакого отношения к экономике Германии и Европы не имеют, подчеркнул российский депутат.

«Конечно, только со своей стороны приветствуем [данное предложение] и готовы к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между нашими государствами», — заверил он.

Ранее в сенат США был внесет законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Политики предложили ввести санкции в отношении страховых компаний и судов, которые принимают участие в строительстве газопровода. Документ поддержали пять сенаторов как от республиканцев, так и от демократов. В частности, «за» введение новых ограничений выступил влиятельный сенатор от Техаса Тед Круз. Под американские меры могут попасть фирмы, которые проводят испытания, инспекции и сертификацию участников строительства.

При этом в немецком Министерстве экономики высказали опасения относительно того, что санкции могут коснуться не только немецких и европейских компаний, но и работы государственных ведомств.

Эти санкции американская сторона решила выдвинуть после того, как другие ограничительные меры, введенные в начале года против иностранных партнеров России, не подействовали в полной мере. США предполагали, что санкции, которые начали действовать в январе этого года заморозят строительство газопровода на неопределенный срок, так как основная компания-трубоукладчик была вынуждена выйти из проекта. Но российская сторона нашла выход из этой ситуации, использовав свое судно.