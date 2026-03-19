«Возможности Камилы неисчерпаемы»: Тарасова о возвращении Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что положительно относится к возвращению российской фигуристки Камилы Валиевой на соревнования. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Если она катается, наверняка уже находится в хорошей форме. Очень интересно. Я очень положительно отношусь к тому, что она собирается выступать. Камила очень талантливый человек. Ее возможности неисчерпаемы», — сказала Тарасова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещённого препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку. 25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской, до скандала с допингом она работала в группе Этери Тутберидзе.

В феврале Валиева уже выступила на прыжковом чемпионате России. Следующим турниром, в котором примет участие фигуристка, станет Кубок Первого канала. Соревнования пройдут с 21 по 22 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее нидерландский судья Йерун Принс рассказал, что ждет возвращения Валиевой в спорт.