Россиянам рассказали, что делать, если ДТП перегородило дорогу

Водителям следует объезжать дорожные аварии по выделенной полосе, если она есть. Штраф за такое нарушение значительно ниже, чем за выезд на встречную полосу. Об этом журналу Motor рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«С точки зрения безопасности проезд по выделенной полосе — предпочтительный вариант. Такие случаи бывают часто, и суды обычно прекращают дела, если докажут, что проехать иначе было нельзя», — отметил адвокат.

По его словам, выезд на встречную полосу для объезда ДТП — наиболее рискованный вариант из возможных. Прибегать к такому маневру можно только в исключительных случаях, когда другие способы объехать препятствие отсутствуют или технически невозможны.

До этого автоюрист Воропаев в беседе с Motor разъяснил, что за унижение чести и достоинства гаишника водителю грозит уголовная ответственность по статье 319 УК РФ.

