Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Россиянам рассказали, что делать, если ДТП перегородило дорогу

Автоюрист Воропаев: выделенная полоса безопаснее встречной при объезде ДТП
Александр Вильф/РИА Новости

Водителям следует объезжать дорожные аварии по выделенной полосе, если она есть. Штраф за такое нарушение значительно ниже, чем за выезд на встречную полосу. Об этом журналу Motor рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«С точки зрения безопасности проезд по выделенной полосе — предпочтительный вариант. Такие случаи бывают часто, и суды обычно прекращают дела, если докажут, что проехать иначе было нельзя», — отметил адвокат.

По его словам, выезд на встречную полосу для объезда ДТП — наиболее рискованный вариант из возможных. Прибегать к такому маневру можно только в исключительных случаях, когда другие способы объехать препятствие отсутствуют или технически невозможны.

До этого автоюрист Воропаев в беседе с Motor разъяснил, что за унижение чести и достоинства гаишника водителю грозит уголовная ответственность по статье 319 УК РФ.

Ранее в Госдуме предложили изменить привязку полиса ОСАГО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
