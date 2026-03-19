Дмитриев спрогнозировал разрушительное «цунами» цен на энергоресурсы для ЕС

«Цунами» цен на нефть и газ скоро «опустошит» Европу, и виной тому «стратегическая глупость» председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети X.

«Европу скоро опустошит цунами цен на нефть и газ. Оно является следствием стратегической глупости русофобов вроде Урсулы и Каи, которые отвергли надежные и экономически выгодные российские источники энергии» — подчеркнул он.

До этого Дмитриев также отметил, что стоимость природного газа в Евросоюзе в 2026 году может вырасти более чем в два раза выше первоначального прогноза. Также Дмитриев писал, что европейские политики ввергают ЕС в масштабный энергетический кризис», из-за которого ЕС столкнется с деиндустриализацией, массовой безработицей, инфляцией, общественным гневом и другими негативными последствиями.

19 марта Bloomberg сообщил, что цены на газ в Европе выросли в два раза после удара Ирана по объектам нефтегазовой компании QatarEnergy в Катаре. А руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказывал, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к тому, что котировки нефти марки Brent закрепились выше $100 за баррель.

Газета The Wall Street Journal также писала, что энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, нанесет «сокрушительный удар» по экономике всей Европы.



Ранее СМИ рассказали о новой фазе войны в Иране.