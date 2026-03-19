Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Дмитриев спрогнозировал разрушительное «цунами» цен на энергоресурсы для ЕС

Алексей Дружинин/РИА Новости

«Цунами» цен на нефть и газ скоро «опустошит» Европу, и виной тому «стратегическая глупость» председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети X.

«Европу скоро опустошит цунами цен на нефть и газ. Оно является следствием стратегической глупости русофобов вроде Урсулы и Каи, которые отвергли надежные и экономически выгодные российские источники энергии» — подчеркнул он.

До этого Дмитриев также отметил, что стоимость природного газа в Евросоюзе в 2026 году может вырасти более чем в два раза выше первоначального прогноза. Также Дмитриев писал, что европейские политики ввергают ЕС в масштабный энергетический кризис», из-за которого ЕС столкнется с деиндустриализацией, массовой безработицей, инфляцией, общественным гневом и другими негативными последствиями.

19 марта Bloomberg сообщил, что цены на газ в Европе выросли в два раза после удара Ирана по объектам нефтегазовой компании QatarEnergy в Катаре. А руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказывал, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к тому, что котировки нефти марки Brent закрепились выше $100 за баррель.

Газета The Wall Street Journal также писала, что энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, нанесет «сокрушительный удар» по экономике всей Европы.

Ранее СМИ рассказали о новой фазе войны в Иране.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!