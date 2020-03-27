«Шоковый сценарий»: нефть удивила Минэнерго

По состоянию на 21:18 мск снижение по Brent составляло 5,43% — до $24,6 за баррель, WTI — 5,36%, до $21,39 за баррель.

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Обвал нефти до нового недельного минимума аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов связывает с объявлением саудитов о том, что они не меняют позицию и не намерены идти на переговоры с Россией по поводу квот на добычу. Москва в свою очередь констатировала, что рынок в любом случае сейчас страдает от нехватки спроса, который упадет как минимум на 20 млн баррелей (что невозможно покрыть никакими квотами).

По прогнозам «Фридом Финанс», на следующей неделе восхождение нефти в диапазон $30-32,5 за баррель возобновится, но на это потребуется не одна торговая сессии. Повторное снижение в зону $20-25 остается фактором риска, но лишь на коротком горизонте времени, заключает Емельянов.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович ожидает формирования нефтяных цен в диапазоне $20-30 в апрельской перспективе. В случае некоторой стабилизации рыночной конъюнктуры и укрепления оптимизма инвесторов к концу апреля нефть может перейти в диапазон $27-33, говорит он.

Как рассказал в пятницу, 27 марта, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти дискуссионного клуба Валдай, в Минэнерго справедливой ценой считают диапазон $45-55 баррель.

Такая стоимость не дает прирастать дорогим проектам, которые объективно миру не очень нужны, но при этом позволяет спросу стабильно расти и постепенно рынку достичь баланса. Без учета фактора коронавируса, который оказал значительное влияние на рынок энергоносителей, в министерстве утверждают, что цены все равно вышли бы в указанный диапазон.

«Большая часть эффекта, который видим по всем финансовым рынкам, по всем товарным рынкам — это эффект вот такой ошеломляющий от коронавируса, — считает Сорокин. — Вот те карантины, которые мы сейчас наблюдаем в мире, когда люди перестали ездить, люди перестали летать, в принципе существенно снизился спрос почти на все товары, то есть на коммерческие перевозки тоже, это вот тот эффект, та цена, которую нефтяной рынок заплатил».

Восстановление нефтяных цен к уровням $40-45 может быть устойчиво реализовано во втором полугодии, ближе к завершению третьего квартала, подчеркивает Покатович.

Основным фактором для восстановления нефтяных цен послужит рост в мировой экономики в случае, если активная фаза пандемии завершится в первые летние месяцы. По оценкам «БКС Премьер», среднегодовые цены на нефть в 2020 году сформируются вблизи уровней $37-40.

При расчете бюджета на 2020 год заложена цена отсечения на уровне $42,4 за баррель.

Провал переговоров по сокращению добычи

Нестабильность на мировых рынках связана с пандемией коронавируса и расторжением сделки ОПЕК+. Российский министр энергетики Александр Новак внезапно покинул заседание государств-нефтедобытчиков до его окончания и вернулся только к министерской встрече 6 марта. В отсутствие за столом переговоров России страны ОПЕК предложили дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо после публикации соответствующего заявления сообщил, что он «глубоко убежден» в том, что Россия поддержит рекомендацию ОПЕК. Но переговоры 6 марта в Вене закончились провалом.

Как рассказал позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Россия выступала за продление текущего варианта сделки до конца квартала или года. Нынешнее соглашение истекает в конце марта, соответственно, разрыв сделки ОПЕК+ означает, что

с 1 апреля у нефтедобывающих стран нет обязательств по сокращению квот.

Сразу же после того, как стало известно о расторжении соглашения, о наращивании добычи и значительных скидках на поставки сообщила Саудовская Аравия. За ней последовали соответствующие заявления других крупных игроков рынка — Ирака и Кувейта. СМИ заговорили о «ценовой войне».

В первый же рабочий день после развала сделки цены на нефть рухнули на 30% — это стало сильнейшим однодневным обвалом с 1991 года. Падение стоимости нефти повлияло на курсы валют — рубль резко ослабел к доллару и евро. В тот день на международных торгах российская валюта обвалилась до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро.

К середине прошлой недели цены на нефть обвалились до уровня 2002-2003 годов. Brent на торгах в среду, 18 марта, подешевела на 10,20% — до $25,80 за баррель — в последний раз таких значений она достигала в сентябре 2003 года. WTI торговалась в тот день по $20,56 за баррель (уровень 2002 года). Цена российской Urals 18 марта просела до $18,64 за баррель — антирекорд с февраля 2002 года.

Тем не менее в пятницу, 27 марта, The Wall Street Journal сообщила, что нефтеперерабатывающие заводы в Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по низкой цене. В публикации газета ссылается на источники в Эр-Рияде среди чиновников и бизнесменов. России в то же время удалось продать КНР рекордные 1,6 млн тонн нефти, отмечало накануне агентство Reuters. Китай воспользовался падением спроса в Европе и резким снижением цен.

«Шоковый сценарий»

Как рассказал в пятницу замглавы Минэнерго Павел Сорокин, перед мартовскими переговорами в Вене Минэнерго детально анализировало различные варианты развития событий, в том числе и того варианта, который в итоге реализовался. В министерстве допускали, что в случае решения стран ОПЕК о наращивании добычи цены на нефть могут упасть до $30 за баррель. Но потом в Минэнерго рассчитывали на постепенное восстановление, а $30 за баррель — «это, конечно, шоковый сценарий», признал Сорокин.

Дополнительное давление на рынок энергоносителей оказала пандемия коронавируса. Если смотреть на структуру потребления нефти вообще в мире, 60% приходится на мобильность, то есть передвижение на личном автотранспорте, корабли, самолеты, объяснил замглавы Минэнерго. В частности, 7-9 миллионов баррелей в сутки, т.е. 9-10% мирового потребления, — это авиасообщение.

Самоизоляция и карантин приводят к снижению передвижения, а это примерно еще 50% спроса на мобильность, говорит Сорокин. Именно с неизвестностью, как будет развиваться ситуация дальше, и было связано предложение России по сохранению сделки — чтобы посмотреть, что произойдет.

По оценкам Сорокина, именно коронавирус, а не расторжение сделки в первую очередь повлиял на рынок. Если брать за точку отсчета $60 за баррель, цену, по которой продавалась нефть на тот момент, и нынешнюю, то эффект от коронавируса — $25.

«То сокращение добычи, которое обсуждалось, сначала на 600 тыс., потом на 1,5 млн баррелей в сутки, это капля в море по сравнению с тем ударом, который вирус нанес по мировой экономике, — отмечает замглавы Минэнерго. — Как мы видим, снижение спроса достигает 10-15 млн баррелей сутки, это несопоставимо. И предпринимать действия, которые не принесут эффекта, нерационально».

В Минэнерго считают, что только ОПЕК+ не может участвовать в ребалансировке рынка — это проблема мирового рынка, в ней должно участвовать как можно больше стран. По мнению Сорокина, рынок сам в конечном итоге наведет порядок, но вопрос, кто сколько потеряет за этот период. Стабилизироваться он может минимум через год при условии, что низкие цены на нефть приведут к замедлению добычи на дорогостоящих проектах в США, Канаде, Бразилии и ряде стран ОПЕК. При первых сигналах ребалансировки начнет восстанавливаться и цена.

Сроки восстановления рынка будут сильно зависеть от длительности карантинных мер, принимаемых во всем мире из-за коронавируса.

С тем, что основным фактором давления на нефтяной рынок выступает глобальная рецессия, сформированная под воздействием вирусного фактора, согласен и главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Темпы роста мировой экономики в этом году могут снизиться до уровней 0-0,5%, исключать спада в мировой экономике по итогам года сейчас также нельзя. Под аналогичным давлением оказывается и мировой спрос на нефть, снижение которого уже сейчас может превышать объемы в 7 млн баррелей в сутки, прогнозирует он.