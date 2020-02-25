Е-крона: зачем Швеции своя электронная валюта

Центральный банк Швеции начал тестировать новую государственную валюту – е-крону, сообщило ведомство. Цифровые деньги будут использоваться в стране наряду с бумажными и работать на основе блокчейна, пояснил «Газете.Ru» директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Он назвал проект «государственным аналогом Webmoney».

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Как будет работать е-крона и зачем она нужна

ЦБ протестирует новую валюту совместно с консалтинговой компанией Accenture в режиме симуляции, для этого создана специальная цифровая сеть. Как и в случае с обыкновенной кроной, банк Швеции будет выпускать электронную валюту и передавать ее частным банкам, которые самостоятельно или через представителей будут обеспечивать ликвидность цифровой кроны и в свою очередь начнут ее распространение.

Пользователи, подключившись к сети, смогут через приложение получить доступ к электронному кошельку и воспользоваться новой валютой: перевести ее другому пользователю или на свой банковский счет, заплатить в магазине. Кошелек будет также доступен через смарт-часы и карты.

В прошедшее десятилетие в Швеции наблюдалось резкое падение использования наличных денег.

В 2010 году ими предпочитало расплачиваться около 39% населения, а уже в 2018 году — 13%. На это повлияло, в том числе, развитие интернет-торговли. Сегодня в четырех из пяти торговых точек страны у покупателя могут не принять бумажные кроны, отмечает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Однако, несмотря на растущий спрос на цифровые деньги, до сих пор их предлагали населению только частные фирмы, сообщает шведский ЦБ. Введение государственной цифровой валюты позволит защитить крону от частных аналогов, рассчитывают в ведомстве.

Зарубежный опыт

Объем наличных средств в Швеции, по последним данным местного ЦБ, в 2018 году составил около 1% ВВП. В еврозоне — 11%. Поэтому именно Швеция, по мнению Когана, является самым удачным полигоном для тестирования концепции цифровых денег ЦБ.

Однако разрабатывает подобные технологии не только Стокгольм.

В частности, Китай уже планирует в порядке эксперимента запустить свою цифровую валюту, криптоюань, в двух городах — Шэньчжэне и Сучжоу.

Кроме Швеции и КНР, по данным the Block, подобные проекты тестируют еще 16 центробанков. Всего эту возможность изучают 60 денежных регуляторов.

Одним из первых государств, запустивших инициативу по созданию цифровых валют, стала Украина.

21 февраля 2020 года местный ЦБ уже представил черновой вариант е-гривны (минимально жизнеспособный продукт), созвав конференцию «Цифровые валюты центральных банков (CBDC): новые возможности для платежей» с участием представителей Канады, Швеции, Японии, Литвы, Финляндии, Нидерландов, Белоруссии, Уругвая и ЮАР.

Блокчейн или не блокчейн

Е-гривна, как и е-крона, должна работать на основе блокчейна, пишут СМИ. Во время обсуждения представители канадского и нидерландского центральных банков заявили, что сомневаются в этом решении.

В частности, старший директор направления финтеха в Банке Канады Скотт Хендри заявил, что «DLT не нужен для создания цифровой валюты центрального банка», поскольку связанные с блокчейном технологии не дают дополнительных преимуществ.

Технология DLT, или распределенная бухгалтерская книга, — это не блокчейн в чистом виде, объясняет стратегический директор краудинвестинговой платформы Chainbe Владислав Обушинский. Блокчейн в виде криптовалюты не может быть государственным, поскольку это противоречит главной его идее – производителями валюты должны быть сами пользователи. Поэтому криптовалютой е-крона не будет, хотя в ее основу ляжет связанная с блокчейном технология DLT.

Насколько хороша DLT для финансовых регуляторов, покажет практика, говорит Обушинский. В целом для целей центробанков годится любая технология, которая обеспечивает безопасность и подконтрольность эмиссии, заключил эксперт.

Россия и электронная валюта

Несмотря на интерес к идее государственной цифровой валюты со стороны зарубежных ЦБ и Всемирного экономического форума в Давосе, Банк России пока что относится к ней прохладно, считая, что нынешние возможности банковского сектора вполне удовлетворяют имеющиеся потребности, отмечает Коган.

По его словам, после запуска ЦБ системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет клиентам банков-участников переводить деньги по номеру телефона, выпуск «цифрового рубля» кажется лишней надстройкой.

По мнению Дадашева из Академии управления финансами и инвестициями, инициативы вроде СБП и платежной системы «Мир» не мешают созданию е-рубля, а являются очередным шагом к нему. Они поддерживают «традиционную» финансовую систему, защищая от внешних угроз, и развивают ее инфраструктуру.

Член Национального финансового совета ЦБ РФ и председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков также считает введение в России е-рубля возможным.

Однако, отметил он в разговоре с «Газетой.Ru», это случится, «когда появится экономический смысл»: сейчас, по его мнению, спрос на такую валюту в стране практически отсутствует.

Это подтверждают данные Дадашева: по его словам, доля безналичных расчетов в России только недавно начала превышать 50%, поэтому мысли о цифровом рубле пока кажутся преждевременными.

По прогнозам Обушинского, ожидать начала экспериментов по созданию электронной валюты российского ЦБ стоит ждать не раньше, чем через пять лет. Это произойдет, считает он, только тогда, когда финансово развитые страны проведут тестирование у себя и назовут его успешным.