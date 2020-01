$13 млрд за 15 минут: Джефф Безос обогнал Билла Гейтса

После публикации квартального отчета онлайн-ритейлера Amazon его глава Джефф Безос приумножил свое богатство за 15 минут на $13,2 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

Теперь Джефф Безос вернул себе звание самого богатого человека в мире. Его фамилия вновь поднялась на первое место в списке.

Этому предшествовал резкий скачок акций его компании. Они выросли в цене на 12%, дойдя до $2,1 тысячи. Одна акция подорожала примерно на $219, отмечает CNBC.

Акции Amazon торгуются на американской фондовой бирже NASDAQ. У его главы мощный пакет — Безос владеет 57 млн акциями. Почти 20 млн акций принадлежат его бывшей супруге Маккинзи Безос. Ее пакет составляет 4% от всех акций и в денежном эквиваленте оценивался в $36 млрд.

На втором месте в списке самых богатых — основатель Microsoft Билл Гейтс, на третьем — гендиректор холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.



Состояние Безоса оценивалось Forbes в $128,9 млрд на 16:55 по нью-йоркскому времени. Состояние Гейтса — $110,8 млрд, Арно — $105,2 млрд.

В отчете Amazon опровергались оценки аналитиков с Уолл-стрит. В частности, компания представила финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. И они оказались впечатляющими.

Компания заявила, что продажи в праздничный квартал (октябрь-декабрь) выросли до $87,4 млрд. В то же время аналитики готовились к меньшим цифрам в $86,2 млрд.

Таким образом, прибыль компании увеличилась после падения в предыдущем квартале.

Уверенные и сильные результаты за четвертый квартал — это следствие рекордных праздничных продаж. Скорее всего, прибыль в том числе обеспечили покупатели, которые решили воспользоваться новой бесплатной услугой доставки день в день, которую начал предлагать своим клиентам Amazon. Об этом, в частности, писал журнал Forbes USA.

Компания Amazon значительную часть средств инвестирует в развитие логистики. Ранее она пообещала сделать быструю доставку привычной нормой для членов Amazon Prime. В четвертом квартале 2019 года Безос планировал потратить на эти цели $1,5 млрд.

Однако позже в компании указывали, что потратили на это немногим меньше. У платного сервиса в настоящее время насчитывается более 150 миллионов платных членов.

За четвертый квартал 2019 года продажи американской фирмы Amazon выросли на 21%. Капитализация компании превысила $1 трлн. Квартальная чистая прибыль увеличилась на 8% и составила $3,3 млрд.

Ранее Безос обеднел на $6,8 млрд после квартального отчета Amazon. В третьем квартале 2019 года чистая прибыль компании упала до $2,1 млрд. За аналогичный период прошлого года этот показатель был выше на $800 млн. Это расстроило инвесторов и повлияло на стоимость ценных бумаг. Тогда же разрыв состояний Безоса и Гейтса оценивался в $4 млрд — и основатель Microsoft был богаче.

В прошлом году Безос попал в череду скандалов. В частности, телефон самого богатого на земле человека взломали с помощью вредоносного файла, отправленного по WhatsApp. После в СМИ распространились интимные фотографии, сделанные им для любовницы. По данным The New York Times, возлюбленная поделилась снимками со своим братом, после чего те попали в руки журналистов из The National Enuirer.

Безос является непримиримым противником президента США Дональда Трампа, но даже это не помешало ему заработать больше всех.