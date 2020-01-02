А судьи кто? «Нафтогаз» ответил критикам контракта с Москвой

Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну — так исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.

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Порошенко заявлял, что контракт на поставку энергоносителя из России показывает «либо некомпетентность нынешних властей Украины, либо что-то хуже». Витренко же указал, что такая «критика» показывает только то, что критикующий не разбирается в предмете обсуждения.

«Я понимаю, что оппозиционные политики изыскивают все возможности для критики действий власти. Но перед тем, как критиковать, даже когда что-то вызывает сильные эмоции, иногда имеет смысл спросить у тех, кто разбирается в предмете», — написал он в Facebook.

При этом топ-менеджер указал: если кто-то считает, что объемы транзитируемого через Украину газа должны быть больше, то здесь нужно предъявлять претензии лишь тем, кто допустил строительство Россией экспортного газопровода в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2», а также черноморского газопровода «Турецкий поток».

«Если вы считаете, что не нужно было идти ни на какие компромиссы, то критикуйте тех, кто не выполнил задачу сделать Украину независимой от импорта газа, кто вовремя и качественно не сделал анбандлинг, кто в полной мере не внедрил европейские правила, кто в достаточной мере не привлек международных партнеров и кто не обеспечил современный уровень управления», — добавил Витренко.

Заключенный с «Газпромом» контракт на транзит газа через Украину на грядущие пять лет — компромиссный вариант. Такое мнение в эфире YouTube-канала выразил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Российская газовая компания отказалась «брать на себя риски неэффективного украинского законодательства», отметил украинский топ-менеджер. На Украине и в Евросоюзе законы, влияющие на рынок природного газа, не совпадают. Из-за этого «Нафтогаз» фактически «выступил буфером» между Москвой и Киевом.

«Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это элемент компромисса», — подчеркнул Коболев.

Накануне, 1 января, председатель правления «Нафтогаза» сообщил о полном завершении процедуры отделения оператора газотранспортной системы от структуры нефтегазовой госкомпании. То есть «Нафтогаз» перестал быть бенефициаром ГТС, но стал «крупным клиентом».

«Независимый оператор ГТС < …> начал автономную работу — транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС», — написал Коболев в Facebook.

По его словам, эта реформа — самая масштабная в энергетическом секторе Украины с момента обретения ею независимости.

Напомним, в середине ноября президент Украины Владимир Зеленский утвердил на законодательном уровне отделение оператора ГТС от «Нафтогаза». Этот шаг был необходим для удовлетворения требований Третьего энергопакета ЕС и заключения нового транзитного контракта с Россией.

Соглашение между Москвой и Киевом истекало 31 декабря, и судьба его продолжения висела на волоске. После переговоров сторон контракт удалось продлить — документы были подписаны в ночь на вторник.

«Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Пакет документов подписывали четыре стороны: «Газпром», «Нафтогаз Украины», оператор украинской газотранспортной системы и украинское министерство юстиции. Российская и украинская газовые компании решили отказаться от взаимных судебных и арбитражных претензий по старым контрактам, однако долг в $2,9 млрд, присужденный Стокгольмским арбитражем, Москва обязалась выплатить.

«Нафтогаз» будет организовывать транзит и берет все сопутствующие риски на себя. Украинская госкомпания заключает транспортное соглашение с оператором ГТС, бронируя мощности общим объемом 225 млрд кубометров газа до 2024 года.

В наступившем 2020 году через украинские трубы прокачают 65 млрд кубов российского газа, а каждый последующий год — по 40 млрд кубов.

Вице-премьер России Дмитрий Козак, который курирует топливно-энергетический комплекс страны, назвал решение выплатить украинскому «Нафтогазу» долг в $2,9 млрд тяжелым решением. Об этом он заявил в воскресенье, 29 декабря, в интервью в передаче «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

«Был выбор такой: между плохим и очень плохим. $2,9 млрд для «Газпрома», для нашей страны — тяжелое решение. Но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы», — признался чиновник.

До этого в другом интервью — «России 24» — вице-премьер уже отмечал важность этого события. Тогда замглавы кабмина назвал выплату «Газпромом» в $2,9 млрд «каплей в море», учитывая потенциальные риски и ущерб от невыплаты.