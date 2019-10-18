Дороже пожизненного: сколько стоит смертная казнь

На этой неделе депутаты «Справедливой России» пообещали разработать и внести в ближайшее время на обсуждение в Госдуму законопроект о снятии моратория на смертную казнь. По задумке главы партии Сергея Миронова, высшая мера наказания будет применяться в отношении террористов и убийц детей.

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«Им не место на нашей планете. Этого требует наш народ. Этого требует наша совесть, этого требует просто человеческая справедливость», — объяснял необходимость возвращения казни Миронов. Позже к политику присоединились и члены КПРФ, которые также выступили за возвращение высшей меры наказания для ряда преступлений.

Солидарны с политиками и обычные россияне. Согласно опросу, который Госдума провела во «ВКонтакте»,

80% респондентов поддержали отмену моратория на высшую меру наказания.

Формально смертная казнь в стране до сих пор существует — область ее применения регулируется в пяти статьях Уголовного кодекса. Так, смертный приговор может быть назначен за такие преступления, как убийство, посягательство на жизнь государственного деятеля или сотрудника правоохранительных органов, а также за геноцид.

С 1997 года в России введен мораторий на исполнение смертных приговоров. Сначала он существовал фактически, а потом был оформлен юридически. Последним казненным принято считать серийного убийцу Сергея Головкина. Приговор был приведен в исполнение в сентябре 1996-го года.

Его казнили путем расстрела — это единственная форма казни, которая была доступна в России. Согласно Уголовному кодексу, приговор не мог применяться к женщинам, мужчинам в возрасте больше 65 лет и несовершеннолетним.

Российские власти отказались смертной казни, чтобы беспрепятственно вступить в Совет Европы и участвовать в общеевропейской повестке. Тем не менее были и другие факторы.

Например, смертная казнь уже не находила одобрения у граждан новой России. По данным опроса ВЦИОМ от 1996 года, лишь треть россиян выступали за сохранение смертного приговора.

При этом для властей также остро стоял вопрос финансирования данной процедуры. В СССР за приведение приговора в действие отвечали так называемые «расстрельные команды». Обычно они состояли из пяти человек, каждый из которых получал примерно 170-200 рублей. Плюс если команда выезжала в другой регион, то им были положены командировочные в размере средних по стране 3,5 рубля в сутки. Членом команды мог стать только сотрудник отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) МВД СССР.

Сами же приговоренные могли ждать дня казни до полутора лет. Все это время они находились на содержании государства.

Перевозка и погребение казненных оплачивалась из казны.

Примечательно, что наибольшая нагрузка на госбюджет СССР легла во второй половине XX века, когда с 1962 года в СССР ввели смертную казнь за взяточничество. С этого момента и до 1989 года были казнены свыше 24 тыс. человек.

После распада СССР показатель начал стремительно падать: в 1992 году к смертной казни приговорили 159 человек, а казнили всего 18 осужденных. А через пять лет из 106 граждан, получивших высшую меру наказания, не казнили ни одного.

«Население РФ уменьшилось почти втрое по сравнению с СССР, территория нашей страны громадная, а затраты на осужденных пожизненно стали невелики, учитывая их незначительное количество от общего числа осужденных людей», — объяснил в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Алексей Бинецкий.

По данным ФСИН, в 2018 году в России насчитывалось 2010 пожизненно осужденных. Ежегодно власти отчисляют на их содержание около 60 тыс. рублей. Эти средства идут на питание, одежду, коммуналку, соблюдение режима и условий содержания, а также на медобслуживание. Плюс осужденный может работать в стенах колонии и получать порядка 230 рублей в день.

Казнь ценой в $4 млн

По сравнению с затратами США на приведение смертного приговора в действия издержки российской системы правосудия не кажутся столь высокими. По данным общественной организации Death Penalty Information Center,

смертная казнь обходится американским властям в 1,5-4 раза дороже иных форм наказания.

Как рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон, на исполнение смертного приговора в Штатах уходят миллионы долларов.

«Смертная казнь — огромная нагрузка на бюджет, которую не каждый штат в силах вынести. Например, Нью-Джерси в свое время отказался от подобного наказания. Власти посчитали, что

каждый приговор обходится им в сумму около $4 млн.

В разы дешевле посадить преступников на пожизненный срок», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Причина дороговизны процесса кроется в тщательном судопроизводстве. Дело в том, что суды вынуждены серьезнее подходить к процедуре, не один год анализировать состав преступления, собирать доказательства и только после этого выносить приговор. Причем ограничений по срокам рассмотрения нет, поэтому процесс может затянуться хоть на два десятка лет, добавляет Марк Торнтон.

«Каждый смертный приговор родственники приговоренного заваливают апелляциями. В итоге из 10 приговоров исполняется максимум 1-2 штуки, что только приводит к миллионным тратам на судопроизводство, а преступника еще и содержат в тюрьме пожизненно на бюджетные деньги», — указал профессор.

Столь высокие издержки постепенно вынуждают США отходить от смертельного наказания. Так, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в марте текущего года подписал мораторий на казнь осужденных. Власти штата подсчитали, что

с 1978 года из казны было потрачено на систему смертной казни около $5 млрд, на которые привели в исполнение 13 приговоров.

При этом еще пять приговоренных остались живы, так как суд их оправдал.

«Сейчас в Калифорнии к смертной казни приговорены 737 человек. Они ожидают наказания, хотя ни один приговор так и не был приведен в исполнение, начиная с 2006 года. При этом деньги на судопроизводство по их делам тратятся баснословные», — написал в своих соцсетях Ньюсом.

Между тем умерщвление преступников практикуется не только в США. За прошлый год в мире казнили 690 человек, свидетельствуют данные Amnesty International. Статистика фонда основывается на открытых источниках: специалисты организации собирают информацию о смертных приговорах в СМИ, также собирают данные у родственников погибших и у правозащитных организаций.

Уже пятый год подряд по числу казненных лидирует Иран: за 2018 год в стране власти казнили 253 человека, включая семь несовершеннолетних правонарушителей. На втором месте Саудовская Аравия, которая приговорила к смерти 149 осужденных, замыкает тройку Вьетнам, где за прошлый год было приведено в исполнение 85 смертных приговоров.

Впрочем, на практике больше всего казненных насчитывается в Китае, указывают аналитики Amnesty International. По их оценкам, ежегодно в стране казнят более тысячи человек. Высшую меру наказания в КНР граждане могут получить за рекордные 46 видов преступлений.

При этом точных цифр по казненным, а также данных по стоимости приговоров в Поднебесной специалисты фонда не смогли получить, поскольку все казни — это гостайна.

Примечательно, что китайские власти ведут открытые процессы, когда дело касается иностранных граждан. В январе этого года суд приговорил к казни за контрабанду наркотиков гражданина Канады. Адвокаты осужденного подали апелляцию и отметили, что на разбирательство уже потрачено около $20 тыс.