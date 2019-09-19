«Протестный ответ»: до чего россиян доведет нехватка лекарств

Ситуация с лекарственным обеспечением в России усугубляется. Больше нельзя закрывать глаза на отсутствие препаратов в аптеках, заявили сегодня на межфракционном заседании в Госдуме. По мнению депутатов, исчерпан лимит на ошибки и сбои – лекарства должны быть в наличии и по доступной цене.

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«Мы исчерпали, видимо, предел, потому что мы видим, что каждый раз все больше и больше ответ в обществе, причем протестный ответ», — заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Ситуация, действительно, мягко говоря, скверная –

в России исчезли жизненно необходимые для лечения дешевые препараты.

В течение лета СМИ неоднократно сообщали об острой нехватке жизненно важных лекарств, таких как ламивудин, инсулин и преднизолон. Исчез длинный список препаратов, включая даже простейшие хлорид натрия, 4-процентную и 8-процентную соду, подтвердил «Интерфаксу» директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий НМИЦ им. Рогачева Алексей Масчан.

Чтобы закупить эти медикаменты, государственный заказчик (больницы и региональные минздравы) должен разместить тендер и ждать заявок от потенциальных поставщиков. Если закупка товара сорвется, то пациенты остаются под угрозой.

Именно это и произошло. Недавно выяснилось, что госзакупки жизненно важных лекарств массово срываются по всей стране — около 30% тендеров не состоялись. За первые шесть месяцев 2019 года в России осталось без заявок почти 47 тыс. тендеров госучреждений на закупку лекарств.

Многие препараты, закупки которых были сорваны, относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП). Это значит, что цены них регулирует государство. Без заявок осталась треть, а то и три четверти тендеров на инсулин, хлорпромазин, преднизолон, физраствор и другие препараты.

Фармпроизводители отказались участвовать в торгах из-за слишком низкой максимальной цены контракта (ее устанавливает заказчик) – никто не хочет работать себе в убыток.

Несостоявшиеся аукционы приходится объявлять заново с незначительным повышением цены. На это нужно время. А пациентам лекарства нужны не через месяц, а сейчас.

«Закупки в принципе произведены, но поскольку на тех условиях, которые были изначально заявлены заказчиками, не приняли участие производители, от 30-40% аукционов, по разным оценкам, были сорваны, потом прошли повторные аукционы. Возникла пауза, которая привела к конкретной нехватке лекарственных средств», - сказал депутат Андрей Исаев.

По его словам, нехватка лекарств в ряде регионов «вызвала острое социальное напряжение». Так, «протестный ответ», о котором говорил Петров, возник в ряде регионов, где диабетики выходили на акции, пытаясь добиться инсулина. К примеру, в Самарской области протестующие говорили, что инсулина нет, а региональный Минздрав говорил, что есть.

Кстати, такая же ситуация сложилась и с преднизолоном – он бывает незаменим в случаях смертельно опасных приступов аллергии. В Минздраве утверждали, что, в текущем году было выпущено около 1 млн таблеток этого препарата. Однако жалобы на его отсутствие продолжают поступать, причем массово.

Теперь Минздрав попытается исправить ситуацию – ведомство намерено изменить процедуру госзакупок жизненно важных лекарств. Министерство обяжет заказчика кроме начальной максимальной цены контракта устанавливать и начальную цену за единицу товара. Так, цена уже не будет слишком низкой для рынка, пояснила на заседании директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

Вместе с тем дело не только в низкой максимальной цене, но и в нехватке необходимых объемов продукции у поставщиков. Многие заказчики не запрашивают у потенциальных поставщиков возможные объемы.

«Мы с этим столкнулись в отношении поставщиков ламивудина. Ни один поставщик не сообщил нам своевременно о том, что просто нет объемов, которые мы готовы закупить. Поэтому нам пришлось раздробить лоты», - сказал Максимкина.

Другая проблема, которая бьет по пациентам, — это незарегистрированные импортные препараты. Исаев напомнил о случаях, когда задерживали матерей, пытавшихся получить такие препараты для своих детей.

Так, например, в столице были задержаны две мамы тяжелобольных детей, которые пытались получить посылки с «Фризиумом» — противосудорожным препаратом, который применяется при лечении эпилепсии.

Обеих женщин задержали по подозрению в контрабанде психотропных средств. Хотя в итоге уголовного дела им удалось избежать, их дети так и остались без лекарства.

По словам Исаева, к концу октября по ряду препаратов, включая «Фризиум», проблема будет решена. Напомним, правительство РФ приняло решение купить у зарубежных производителей 10 тыс. упаковок четырех незарегистрированных психотропных препаратов, в которых нуждаются дети с тяжелыми заболеваниями. Препараты планируется поставить в конце октября.

«Мы хотели бы избежать подобных ситуаций в будущем. Сейчас Минздрав при нашем участии разрабатывает нормативные акты, позволяющие применять незарегистрированные в РФ препараты по назначению врача», - сказал Исаев.

Но есть проблема – пока проект приказа предусматривает, что это возможно только в подчиненных Минздраву федеральных медицинских учреждениях, а необходимость возникает и в других больницах.

То есть этот вопрос еще требует доработки.

Частично проблему может решить внесенный правительством законопроект о взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Он позволит оперативно подбирать медикаменты, если они совпадают по химической формуле с тем, который пытаются приобрести пациенты, заявил Исаев.

Между тем россияне не могут себе позволить уже и препараты, которые пока есть на аптечных прилавках.

За восемь месяцев 2019 года в России цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) выросли почти на 4%, признают в Росздравнадзоре.

При этом больше всего подорожали самые дешевые препараты.

Согласно последним данным, россияне экономят на лекарствах. Продажи лекарств в аптеках сократились впервые с 2015 года. В январе-мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад, указывалось в отчете DSM Group.

Большинство аптек стараются реализовывать те лекарства, на которые у них заключены маркетинговые контракты с производителями.

К тому же, аптечные сети без особого желания продают недорогие лекарства, поскольку бонус с их продаж низкий.

В Госдуме планируют обсудить вопрос о розничной торговле лекарствами через интернет. Продажа должна быть разрешена для безрецептурных препаратов, исключая психотропные, наркотические и спиртосодержащие, считает Исаев. Это повлияет на цену препарата только положительно, говорит он.

Однако пока не будет разрешена проблема с острой нехваткой лекарств, все остальные инициативы представляются второстепенными.