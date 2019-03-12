Нефтяная игра: кому в США выгодно задушить Венесуэлу

Попытка США диктовать всем все и вся добром не закончится, считает глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возросшую активность Вашингтона на российском направлении. Так, США наложили санкции на российско-венесуэльский «Еврофинансмоснарбанк», а Госдеп в бюджетном запросе указал на необходимость выделения $500 млн на сдерживание «злонамеренного» влияния России. Почти одновременно The Wall Street Journal сообщила о рассмотрении вопроса о введении санкций против инвесторов и компаний, заключивших контракты на прокладку труб для газопровода «Северный поток-2», а госсекретарь США обвинил Россию, Кубу и компанию «Роснефть» в потворствовании президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

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В этих действиях в Москве усматривают нечестную конкуренцию, дал понять Лавров, комментируя заявление Майкла Помпео.

«Вот это как с международным правом сочетается? Да никак. Да и в принципе надо честно конкурировать, потому что мы видим грубейшее нарушение всех этических и правовых норм, когда США требуют от, по сути дела, любой страны мира не покупать у России сырьё, энергоресурсы, а покупать их в США, не покупать в России изделия в рамках военно-технического сотрудничества, а покупать более дорогие изделия у США», — сказал министр.

Глава Госдепартамента обвинил Россию и Кубу в поддержке режима Николаса Мадуро, которого США уже не признают действующим президентом, а главой государства считают председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Последний объявил себя исполняющим обязанности президента 23 января 2019 года, но получить реальную власть не смог. Главой Венесуэлы Гуайдо признали США, страны Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС, но в поддержку Мадуро выступили в том числе Китай и Россия.

29 января США заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними, а американским нефтекомпаниям обещана выдача временных разрешений на работу в Венесуэле.

«Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» продолжает покупать сырую нефть в венесуэльской госкомпании PDVSA в противоречие американским санкциям. А глава «Роснефти» Игорь Сечин продолжает бросать спасительную соломинку режиму (Мадуро. – прим. ред.)», — заявил Помпео.

В самой «Роснефти» заявлениям американского чиновника удивились и назвали их беспочвенными, субъективными и предвзятыми. В компании напомнили, что политикой не занимаются, а добычные проекты и контракты на поставки нефти были заключены задолго до односторонних американских санкций. В настоящее время «Роснефть» реализует на территории Венесуэлы пять совместных проектов: «Петромонагас» (доля «Роснефти» — 16,67%), «Петропериха» (40%), «Бокерон» (26,67%), «Петромиранда» (32%) и «Петровиктория» (40%).

«По оценке отраслевых аналитиков, действия США в отношении энергосектора Венесуэлы могут быть направлены на ограничение поставок в Индию и Китай из Ирана и Венесуэлы для создания преференций отдельным компаниям и монополизации рынка в пользу конкретных игроков, связанных с администрацией США», — указано в заявлении компании.

Республиканская администрация традиционно руководствуется не политическими идеалами, а прагматичными коммерческими интересами, причём коммерческими интересами конкретных чиновников, согласен экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. «Можно вспомнить, например, вице-президента Дика Чейни из администрации Джорда Буша-младшего, который требовал «смены режима» в Ираке, не особенно скрывая, что старается в интересах американского Halliburton. Что касается конкретно венесуэльской ситуации – здесь тот же принцип: ничего личного, просто бизнес», — говорит эксперт, указывая на то, что «Роснефти» заложен американский актив PDVSA – 49% нефтеперерабатывающей компании Citgo. Упускать такой стратегический актив в Вашингтоне не намерены.

«Эти истерики связаны с тем, что есть один из довольно больших инвестиционных фондов, пайщиком которого является небезызвестный Марко Рубио — главный обличитель «режима Мадуро». Он нацелился на компанию Citgo, на то, чтобы перехватить этот пакет акций», — отмечает Делягин.

США, когда осваивали нефтяные богатства Венесуэлы, нефтепереработку разместили на своей территории и в Тринидаде, поэтому в экономическом плане Каракас зависел от Вашингтона. Но с вхождением «Роснефти», Trafigura и UCP Investment Group в капитал индийского НПЗ в Вадинаре эта схема начала ломаться, полагает экономист. Исторически этот завод был ориентирован на тяжелые сорта иранской нефти, потом за него велась ожесточенная конкурентная борьба. «Причём наиболее активно в ней участвовали саудиты, которые традиционно близки американской администрации. «Роснефть» одержала победу и построила красивую схему: тяжелая венесуэльская нефть начала перерабатываться в Вадинаре, нефтепродукты стали поступать на быстро растущий индийский рынок – один из самых привлекательных в мире», — указывает Делягин.

Таким образом, Венесуэла получила возможность хозяйственной и коммерческой независимости. И это одна из причин антимадуровской истерии и причина спешки американцев, которые стараются максимально быстро сменить режим в Каракасе, говорит Делягин.

Нападки на Россию и Китай со стороны Помпео прозвучали как раз в день его переговоров с министром иностранных дел Индии Виджаем Гохале – американский политик призвал Дели отказаться от покупки венесуэльской нефти. Правда, о конкретных итогах переговоров Помпео рассказывать не стал, а Гохале по этому поводу ничего не комментировал. Индия, которой требуются гигантские ресурсы для растущей экономики, в 2017-2018 годах импортировала 11,5 млн тонн венесуэльской нефти. Согласно данным Bloomberg, в феврале эта страна стала крупнейшим импортером венесуэльской нефти, купив 55% объема ее добычи. Судя по всему, отказываться от этой нефти Индия пока не собирается. В середине февраля Reuters со ссылкой на источники сообщал, что по меньшей мере одному из импортеров было рекомендовано найти пути уплаты по контрактам в обход американской банковской системы.

«Американцы уже отрезали его (Вадинарский НПЗ. – прим.ред.) от иранской нефти, а теперь пытаются перекрыть поставки из Венесуэлы. А это два основных источника ресурсов для завода. В итоге маржа переработки на этом перспективном активе начнёт падать, и он вполне может быть за бесценок приобретён той же Саудовской Аравией, которая будет использовать его по согласованию с американцами», — полагает Делягин.

Сама «Роснефть» заявила, что оценивает последствия сделанных заявлений и в случае выявления ущерба намерена обратится за защитой своих прав в соответствии с нормами международного права.

Такие заявления Помпео — такая большая нефтяная игра американцев, считает Делягин.

«Как в «Королях и капусте» — нам надо было снизить цену на пучок бананов, и оказалось, что самое дешевое – это устроить революцию», — заключает эксперт.