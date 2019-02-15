Убрать слепоту: как государство может помочь малому бизнесу

— Вы подписали соглашение о сотрудничестве в развитии малого бизнеса с «Норникелем». Означает ли это, что будете вовлекать и другие крупные компании негосударственного сектора в ваши проекты?

Реклама

— Да. Мы будем стараться, потому что они сами заинтересованы. Очень важно, что при подписании этого соглашения инициатива исходила от двух сторон, потому что компании с государственным участием, которые находятся под нашим мониторингом и квотируются, показали совершенно очевидно, что цена закупок товаров и услуг у субъектом малого и среднего предпринимательства у них на 10% ниже. Закупка у единственного поставщика в случае, если это малый или средний бизнес, ниже на 25%. Есть еще ряд параметров, которые делают сотрудничество с малым бизнесом в этой области просто выгоднее, особенно оно выгодно в высокотехнологическом секторе. Там у нас в реестре, напомню, 362 тыс. позиции. Поэтому и частный сектор потянулся, он и так это делал, но наши коллеги полагают, что с помощью корпорации МСП это, возможно, будет лучше. Мы тоже считаем, что так будет выгоднее всем, поэтому подписали такое соглашение.

— Портал бизнес-навигатора МСП — как он будет развиваться?

— Если говорить о статистике: на портале сегодня зарегистрировано более полутора миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства. Это огромная цифра, если учесть, что всего в реестре 5,9 млн субъектов МСП, из которых 30% сдают нулевую отчетность. Поэтому получается, что на портале зарегистрирована примерно треть субъектов МСП, из них примерно 900 тыс. воспользовались хотя бы одним из 163 сервисов бизнес-навигатора.

Илья Питалев/РИА «Новости» Глава Корпорации МСП Александр Браверман

Из этих 900 тысяч, по нашим консервативным расчетам, 504 тысячи показали рост выручки или численности персонала.

Что касается планов на этот год: до конца года мы собираемся интегрировать бизнес-навигатор с государственной информационной системой «Промышленность», которая предоставляет сервисы для субъектов промышленной деятельности, будь то ИП, завод или профильный отдел в государственном органе власти. Надеемся, что это будет достаточно глубокая интеграция, которую мы сможем применить, как я надеюсь, в масштабировании. Мы обязательно будем совершенствовать нашу базу с точки зрения продвижения этого продукта в онлайне – и тут мы благодарны и вам за поддержку. Мы считаем, что для предпринимателей этот продукт является не только интеграционным, не только агрегатором, но и онлайн-продуктом, который убирает «рыночную слепоту»: предприниматель действует «зряче», он понимает, почему и как он открывает тот или иной вид бизнеса, понимает своих конкурентов, каналы поставки, куда ему обратиться за финансовой поддержкой, как проверить контрагента-поставщика или контрагента-потребителя.

— ВЭБ собирается запускать цифровую платформу для бизнеса. Не боитесь конкуренции?

— Это совсем не конкуренция! Навигатор будет встроен в эту платформу, там будет еще целый ряд сервисов. На платформе будет линейка институтов развития – ВЭБ, «Дом.РФ», Корпорации МСП и Российского экспортного центра, и все это совместно с Mail.ru. Это будет не конкуренция, а комплексный продукт в едином стандарте – это будет лучше. Если в регион приезжает один институт развития – это одно, а если четыре – совсем иное качество. Так что данная платфорта – новый функционал, новый сервис, новые финансовые возможности.

— Вы принимали участие в дискуссии о развитии городской экономики. Как малый бизнес будет интегрирован в процессы в рамках нацпроекта?

— Общественные пространства, которые являются плодом того, что делают региональные и федеральные власти, предприниматели, граждане, приобретают другое качество. Получается широчайший ряд: от науки, университетов, студентов, преподавательских, исследовательских стартапов, которые создают идеи, до непосредственно процесса благоустройства. Это широчайший ряд занятых граждан. Это создание среднего класса. Вовлечение малого и среднего бизнеса в этот процесс зависит от модели развития региона или района. Если есть крупное предприятие, то оно может обрастать сервисами малого бизнеса. Или, наоборот, может быть диверсификация: например, в моногороде у крупной компании упали объемы производства, и тогда занятость должна перетекать в уже подготовленный малый и средний бизнес.