Граждане, будьте бдительны: как не стать жертвой мошенников

Подозрительные операции по картам блокируются Сбербанком автоматически, а сотрудники банка не звонят клиентам. Так прокомментировали в Сбербанке ситуацию со звонками мошенников клиентам кредитной организации.

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Ранее пользователи соцсетей сообщили о массовых звонках с номеров банка. При этом звонившие были в курсе информации о клиентах, а номер телефона, с которого отображался вызов, был таким же, как и у Сбербанка.

На запрос «Газеты.Ru» в кредитной организации сообщили также, что сотрудники банка внимательно изучают подобные случаи мошеннических действий в отношении клиентов и постоянно совершенствуют систему антифрода. Фрод-мониторинг — система, предназначенная для оценки финансовых транзакций в интернете на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества и предлагающая рекомендации по их дальнейшей обработке.

«В случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент, в отношение которого совершено мошенничество, сам обращается в банк по телефонам, указанным на карте или сайте банка», — пояснили в Сбербанке.

Вопросы же подделки номеров телефонов следует адресовать операторам связи, однако «достоверно известно, что подделку номеров вида 900 и 8-800 операторы связи технически блокируют», поясняют в Сбербанке.

В банке рекомендуют своим клиентам проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли.

«Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово – лучше повесить трубку и перезвонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на сайте Сбербанка», — советуют в кредитном учреждении.

Пользователь София Иванова подробно изложила в фейсбуке действия мошенников.

«В прошлую пятницу у меня почти украли все деньги с карточки Сбербанк. Это было похоже на зомбирование цыганами, когда ты вроде умный человек, но совершаешь глупые действия под воздействием», — делится она с читателями страницы.

Далее она подробно описывает алгоритм мошенничества.

Звонок раздается в неудобное время и исходит с номера Сбербанка, который указан на обороте банковской карты либо с номера 900. При этом вы слышите звук колл-центра, а фоном звучат голоса «операторов», слово «Сбербанк»,«оставайтесь на линии» и прочее. Звонившие представляются сотрудниками банка, сотрудниками службы безопасности, называют имена и фамилии.

«Вам сообщают о якобы совершаемых по вашей карте операциям. «Мы видим, что происходит списание средств по вашей карте», «прямо сейчас мы видим, что происходит перевод ваших средств», далее сумма и регион, где якобы все происходит. Предлагается сверить ваши персональные данные: не вы, а вам называют номер вашей карты, телефон — все паспортные данные. Звучат фразы «мы действуем в целях вашей безопасности», «мы как банк обязаны обеспечить вашу безопасность» и прочие обороты со словом «безопасность».

Вас спрашивают, не забывали ли вы где-то карту, не теряли ли, не оставляли ли в банкомате, не привязывали ли к онлайн-банку дополнительные номера телефонов. Далее якобы находят номер телефона, привязанный к вашему онлайн банку пару дней назад. Вы, разумеется, отрицаете, вам сообщают, что проблема обнаружена. Вам называют остаток средств на карте вплоть до копейки, чтобы удостовериться, что спохватились вовремя, и никто ничего не украл», — пишет пользователь соцсетей.

Далее мошенники с целью обмануть бдительность клиентов предупреждают, что средства, карта и онлайн-банк будут заблокированы на сутки, а деньги будут переведены на секьюритизированный счет, после чего в течение 24 часов вернутся обратно.

При этом несколько раз мошенники предупреждают, что теперь будет звонить сотрудник банка каждый раз, когда сумма перевода будет превышать 5 тысяч рублей. Мошенники не просят называть три цифры на обороте карты, но спрашивают о кодовом слове», — рассказывает София Иванова.