Шпионские страсти: что греческий премьер скажет Путину. LIVE

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Отношения Москвы и Афин осложнились летом из-за дипломатического конфликта. Греция в июле объявила о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России.
Морской часть газопровода «Турецкого потока» уже построена. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ноябре провели торжественную церемонию сварки финального стыка трубы и ее спуска на дно Черного моря.
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
О намерении стать газовым хабом Европы Греция уже заявляла ранее. Алексис Ципрас, выступая на третьем Салоникском саммите лидеров балканских государств 16 ноября заявил, что Афины обратились в Брюссель с идей продолжить строительство «Турецкого потока» через греко-турецкую границу. «В настоящее время изучается возможность отвода ветки от магистрального газопровода East-Med на Балканы, и мы продвигаем в Брюсселе значительные перспективы расширения газопровода «Турецкий поток» на Грецию», — говорил он.
По его словам, проект должен быть согласован с Евросоюзом. ЕС должен предоставить гарантии, что строительство не будет сорвано. Законопроект США об энергетической безопасности создает угрозу трансчерноморскому газопроводу Турецкий поток, чья европейская нитка может оказаться невостребованной, писал ранее Reuters.
Также возможно греческий премьер летит в Москву договариваться о продолжении «Турецкого потока» до Греции. Афины изучают варианты продолжения строительства ветки, в том числе через территорию Греции, сообщил накануне посол России в Греции Андрей Маслов.
Греция надеется, что Россия сделает стратегические инвестиции в инфраструктуру Греции, порты, перерабатывающую промышленность, сельскохозяйственно-пищевой сектор и, в особенности, в сферу энергетики, заявил накануне визита в интервью ТАСС Алексис Ципрас.
Греческий премьер приедет в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Сегодня запланированы также переговоры главы греческого правительства с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня состоятся переговоры российского президента Владимира Путина и греческим премьером Алексисом Ципрасом. «Газета.Ru» будет вести онлайн-трансляцию с мероприятия.