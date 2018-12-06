Шпионские страсти: что греческий премьер скажет Путину. LIVE

О намерении стать газовым хабом Европы Греция уже заявляла ранее. Алексис Ципрас, выступая на третьем Салоникском саммите лидеров балканских государств 16 ноября заявил, что Афины обратились в Брюссель с идей продолжить строительство «Турецкого потока» через греко-турецкую границу. «В настоящее время изучается возможность отвода ветки от магистрального газопровода East-Med на Балканы, и мы продвигаем в Брюсселе значительные перспективы расширения газопровода «Турецкий поток» на Грецию», — говорил он.