Труба дошла до суши: Путин и Эрдоган принимают «Турецкий поток». LIVE

18 сентября 2014 года - в год обострения отношений между Киевом и Москвой, вхождения Крыма в состав РФ и начала санкционного противостояния России, ЕС и США - Европарламент призвал страны Европы переосмыслить отношения с Россией, отказаться от концепции стратегического партнерства и найти новый согласованный подход в этом вопросе. В Страсбурге была принята резолюция «Положение на Украине и состояние отношений между Европейским союзом и Россией», в которой, в частности, государствам ЕС был адресован призыв отменить запланированные соглашения с Россией в энергетической отрасли, в том числе по газопроводу «Южный поток».