Труба дошла до суши: Путин и Эрдоган принимают «Турецкий поток». LIVE

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Позднее со стороны ЕС звучали заявления, что по сути проект тогда не замораживали, однако положения вещей это уже не изменило. «Газпром» был вынужден списать 800 млн евро, потраченных на несостоявшуюся трубу, в убытки, а президент РФ 1 декабря 2014 года заявил на пресс-конференции в Анкаре, что Россия отказывается от строительства «Южного потока» из-за неконструктивной позиции Евросоюза.
18 сентября 2014 года - в год обострения отношений между Киевом и Москвой, вхождения Крыма в состав РФ и начала санкционного противостояния России, ЕС и США - Европарламент призвал страны Европы переосмыслить отношения с Россией, отказаться от концепции стратегического партнерства и найти новый согласованный подход в этом вопросе. В Страсбурге была принята резолюция «Положение на Украине и состояние отношений между Европейским союзом и Россией», в которой, в частности, государствам ЕС был адресован призыв отменить запланированные соглашения с Россией в энергетической отрасли, в том числе по газопроводу «Южный поток».
Разговоры о южном газовом маршруте для российских углеводородов идут уже много лет. Особо актуальными они стали после 2008 года, когда новогодний газовый кризис между Россией и Украиной показал европейским потребителям опасность не только зависимости от одного поставщика, но еще и от транзитера.
Историческим можно называть запуск каждой части этой трубы. У проекта «Турецкий поток» не менее драматичная история, чем у его балтийского аналога - «Северного потока». С той лишь разницей, что на севере у российского газа есть такой мощный союзник и крупный потребитель как Германия, а на юге - ряд небольших покупателей, которые не решаются спорить с доводами Еврокомисии. А также прямые конкуренты в виде альтернативных поставщиков, таких как, например, Иран и Азербайджан.
Добрый день, дорогие читатели. В эти минуты в Стамбуле царит оживление. Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Эрдоган - примут участие в церемонии завершения строительства морской части «Турецкого потока». Ожидается, что после торжественной части лидеры обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества по проекту. Вместе с вами мы будем следить за этим историческим событием.