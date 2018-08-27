Зеркально или ассиметрично: Путин даст ответ на санкции

Экономический и военный блоки российского правительства разрабатывают ответ на новый пакет санкций США, вступивший в силу в понедельник 27 августа, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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«Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или еще пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться, мы готовимся. К этому готовится экономический блок, военный блок», — пояснил российский дипломат.

Также он подчеркнул, что окончательное решение о реакции на антироссийские санкции будет принимать президент России Владимир Путин. По словам Рябкова, сейчас российский лидер «рассматривает разные варианты» и примет решение «в должное время», передает ФАН.

Новый пакет санкций предусматривает запрет на оказание России любой помощи с американской стороны, кроме срочной гуманитарной, поставок еды и сельскохозяйственных продуктов.

Кроме того, Госдепартамент США прекращает выдачу лицензий на экспорт российским государственным компаниям оружия американского производства и продукции двойного назначения, которая может быть использована в военных целях.

Исключение сделано лишь для поставок, необходимых для сотрудничества в космической отрасли и сфере космических орбитальных запусков. Запрет не касается продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

В целом, документ предусматривает установление «презумпции отказа» в выдаче лицензии на поставки чего-либо российскому государству. Также ограничительные меры предусматривают запрет на предоставление России кредитов и оказания любой иной финансовой поддержки, в том числе — и гарантирование кредитов.

Санкции введены, как сообщается в пояснении властей США, за якобы «причастность» России к отравлению бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте нынешнего года в британском городе Солбсери. Запад считает, что атака была совершена с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок», разработанного в СССР.

При этом свою приверженность санкциям выразили не только страны Запада, но и Украина. Так, украинский посол в США Валерий Чалый пообещал, что Украина будет отслеживать «попытки обхода» американских санкций со стороны российских предприятий и ведомств и сообщать о них Вашингтону.

Впрочем, Москва была готова к новым ограничительным мерам. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия активно занимается импортозамещением вне зависимости от санкций.

«Это не ответ на санкции сегодняшнего дня, это системная работа, которая не зависела абсолютно от тех ограничений, которые сегодня либо вводятся, либо будут вводиться. То же самое касается и технологического оборудования, станков, которые нам не поставлялись напрямую, и эти ограничения сохраняются еще с советского времени», — сказал глава ведомства.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что

президент России Владимир Путин будет делать на фоне подобных недружественных шагов американской стороны то, что будет наилучшим образом соответствовать российским интересам.

В МИД России также отметили бесплодность санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы.

«Печально, что американская политическая элита не может воспринять простую истину: санкционные меры не способны заставить Россию свернуть с избранного пути по твердому отстаиванию своих национальных интересов. Естественно, не содействуют подобные шаги Вашингтона уважительному и цивилизованному двустороннему диалогу и взаимодействию, как это подобает нашим державам», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она также указала на искусственность повода для санкций со стороны США.

«Используя абсолютно надуманную привязку к так называемому «делу Скрипалей», расследование которого в Великобритании далеко не завершено, нас обвиняют в причастности к произошедшей трагедии в Солсбери, ставя под сомнение ликвидацию Россией своего арсенала химических вооружений. По устоявшейся традиции никаких доказательств не приводится», — посетовала российский дипломат.

Ранее резидент США Дональд Трамп допустил, что действующие санкции против России могут быть отменены в том случае, если Москва сделает «что-то хорошее» для Вашингтона, передает НСН.

«Вот этому точно не следует верить. Во-первых, в соответствии с законом, который год назад был принят американским Конгрессом, президент более не имеет права единолично отменять санкции, а от Конгресса подобное решение не стоит и ожидать. А во-вторых, сам же Трамп не забывает готовить очередную порцию санкций», — напомнил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.