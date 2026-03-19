В СМИ назвали одну из вероятных причин распространения менингита в Британии

Telegraph: использование вейпов могло ускорить распространение менингита
Вейпы могли стать причиной ускоренного распространения менингита в британском графстве Кент. Об этом пишет газета The Telegraph.

По данным издания, в среду общее число случаев заболевания выросло до 20. Два человека не выжили — студент Кентского университета и школьник. Большинство случаев зафиксировали в кампусе университета.

Отмечается, что источник заражения менингитом может быть связан с клубом Chemistry в городе Кентербери.

«Представители здравоохранения считают, что многие случаи заражения, <...>, могли произойти из-за совместного использования вейпов», — говорится в публикации.

Специалисты изучают вопрос, могли ли вейпы ускорить распространение инфекции, ведь они позволяют бактериям, которым нужен прямой контакт для передачи, распространяться на большие расстояния.

В начале февраля в Ростовской области в реанимацию с тяжелой пневмонией из-за вейпов попали три подростка.

В одном случае у пациента развилась выраженная дыхательная недостаточность, и его поместили под ИВЛ. У другого подростка диагностировали двустороннюю вейп-ассоциированную пневмонию, из-за которой ему пришлось провести операцию. Что произошло с третьим школьником, неизвестно.

После лечения всех троих выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее подросток ударил друга ножом из-за вейпа, пострадавшего не спасли.

 
