Депутат Верховной рады от партии «Жизнь» Вадим Рабинович обвинил власти Украины в «доведении страны до обнищания». Об этом нардеп заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Рабиновича, в 2018 году впервые 2/3 украинцев не планируют отпуск, чего «не случалось даже при обхаянном <…> коммунизме — всегда был месяц у людей отпуска». Отсутствие планов на отдых, считает депутат — прямое свидетельство обнищания.

Парламентарий подчеркнул, что Государственная служба статистики Украины сообщала о резком росте цен в стране — однако киевские власти упорно отрицают негативные изменения в экономике.

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Никакого удешевления потребительских товаров не видно, отметил нардеп Рабинович. Напротив – по большей части цены взлетели, «не в состоянии купить уже ничего, а [власти Украины рассказывают], что все хорошо».

Рабинович поставил под сомнение слова министра социальной политики Украины Андрея Ревы о причинах наиболее низкого в Европе уровня оплаты труда у украинцев, сообщает ФАН.

Нардеп напомнил, что министр убежден: украинцы получают меньше всех денег за свою работу из-за того, что «40% экономики у нас в тени, украинцы имеют дополнительные доходы». Получается,

саркастически усмехнулся Рабинович, «люди притворяются — на самом деле живут хорошо, а прикидываются, чтобы разжалобить это странное правительство».

За неделю до этого президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович заявил, что на Украину «надвигается катастрофа». По мнению украинского парламентария, Евросоюз активно затягивает Киев «в долговую кабалу», пытаясь «расхитить национальное богатство» страны.

Рабинович опасается того, что взамен кредитного транша в размере €1 млрд из Брюсселя от Украины потребуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка (обпиленных бревен — «Газета.Ru»). «Сначала Киев вернет этот миллиард международным кредитным организациям в качестве процентов, а вскоре после этого — «лишится Карпат», заявил Рабинович.

По мнению надепа, выделенный ЕС транш является «преступным», и принять эту «подачку с барского плеча» может только такой же преступник, безразличный к судьбе своей страны. Рабинович напомнил, что до конца 2018 года перед Киевом стоит задача вернуть $12,5 млрд, в 2019 году — $12,1 млрд, а до конца 2020 года расплатиться с долгами еще на сумму в $10,2 млрд.

По подсчетам Рабиновича, всего перед Украиной стоят долговые обязательства в размере аж $117 млрд. Он считает, что в этой ситуации украинская экономика обречена на крах и представляет собой «мертвую ипотеку».

«Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги. Вы пытаетесь нас задушить до конца, потом обрушить нашу систему экономическую и добить нас, чтобы окончательно уже освободить страну», — убежден Рабинович.

Депутат призвал не плясать под дудку Международного валютного фонда, а объявить на Украине дефолт — это, считает он, единственный способ спасти страну.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что Украине не хватит резервов даже на выплату долгов за этот год, сообщает НСН.

«Резервов в стране меньше, чем надо в этом году выплатить. По обслуживанию внешнего долга, по процентам, и по выплате долгов. Как они считают, непонятно, видимо, по принципу «наш крокодил - как хотим, так и меряем». Статистика говорит, что им не хватает денег. Ситуация непростая,

но, как видите, Украина как-то умудряется держаться за счет оттока населения за рубеж, за счет того, что закрываются предприятия и нет необходимости покупать газ в прежних объемах»,

— подчеркнул эксперт.

Двумя днями ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко заявил, что требование Международного валютного фонда повысить цены на газ для населения Украины «приведут к социальному взрыву» в стране в случае выполнения.

Он также подметил, что Киеву стоит пересмотреть программу сотрудничества с МВФ. Бойко подчеркнул, что украинским властям необходимо заняться развитием экономики и проводить политику, которая отвечает интересам граждан страны, а не международной финансовой организации.

«Необходимо проводить политику, которая бы отвечала национальным интересам государства, а не Международного валютного фонда. Украинский народ и так уже по уши в долгах из-за бездарной политики нынешней власти, а очередной кредит все равно будет разворован — но вот отдавать эти долги будут дети и внуки украинцев», — заявил парламентарий.