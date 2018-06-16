Торговая война: когда США введут пошлины на товары из Китая

Пограничные и таможенные службы США 6 июля начнут взимать новые пошлины на товары из Китая в размере 25%, говорится в пояснительной записке американского представителя в ходе торговых переговоров.

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«Таможенные и пограничные службы начнут собирать дополнительные пошлины с 6 июля текущего года», — приводит ФАН текст сообщения.

В министерстве коммерции КНР уже заявили, что власти страны вводят временные антидемпинговые меры в отношении импортируемой из США и Японии продукции с содержанием йодистоводородной кислоты.

По данным ведомства, США и Япония поставляют на китайский рынок товар по заниженным ценам, а это наносит «значительный ущерб отечественной отрасли КНР». Как отмечается, размер антидепминговых пошлин составит 41,1% — 118,8% и будет определяться для каждой конкретной фирмы отдельно. При этом данные меры вступят в силу с 23 июня.

Днем ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из Китая на сумму $50 млрд. Он обвинил Китай в «ряде несправедливых действий, связанных с приобретением американской интеллектуальной собственности и технологий». По его мнению, такая практика наносит ущерб нашей экономической и национальной безопасности и углубляет и без того огромный торговый дисбаланс с Китаем.

«В свете кражи интеллектуальной и технологической собственности со стороны Китая и других нечестных практик США вводят пошлину в размере 25% на товары из Китая на общую сумму в $50 млрд», — отметил глава Белого дома.

Эти тарифы необходимы для предотвращения дальнейшей несправедливой передачи американских технологий и интеллектуальной собственности Китаю, подчеркнул Трамп. Он также выразил уверенность, что повышенные пошлины защитят американские рабочие места и «послужат первым шагом на пути к установлению баланса в торговых отношениях между США и Китаем».

В тот же день министерство финансов КНР объявило о введении 25% пошлины на 659 товаров из США.

«В соответствии с «Законом о внешней торговле КНР» и другими законодательными актами, комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР принял решение ввести ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около $50 млрд», — говорилось в заявлении ведомства.

Отмечалось, что пошлина на 545 товаров на сумму около $34 млрд вступит в силу 6 июля, а дата вступления пошлины на другие товары будет объявлена позднее. Также в ведомстве добавили, что 6 июля пошлина будет введена на сельскохозяйственные продукты, автомобили и водные продукты.

Кроме того, сообщалось, что власти КНР приняли решение аннулировать достигнутые ранее договоренности с американской стороной из-за введения со стороны США ввозных пошлин на китайские товары.

«Все достигнутые во время консультаций договоренности по торговле утрачивают силу.

Китай выражает решительный протест в связи с этим. КНР не желает развязывать торговую войну, но в ответ на невыгодные и вредоносные действия американской стороны нам не остается ничего иного, кроме как дать сильный отпор», — пояснялось в заявлении китайского ведомства.

В начале июня Трамп заявил, что пошлины Канады и Китая на американскую сельхозпродукцию неприемлемы.

«Китай уже облагает наши соевые бобы пошлиной в 16%. Канада располагает всеми видами торговых барьеров на нашу сельхозпродукцию. Это неприемлемо!», — написал глава Белого дома в твиттере.

Он также подчеркнул, что фермеры страны переживали не самые лучшие времена последние 15 лет.

«Мексика, Канада, Китай и другие относились к ним несправедливо. Когда я закончу торговые переговоры, это изменится. Большие торговые барьеры против фермеров США и других предприятий, наконец, будут сняты. Большого торгового дефицита больше не будет!» — добавил американский лидер.

Еще в апреле нынешнего года официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн анонсировал незамедлительный ответ Пекина на любые экономические притеснения со стороны Вашингтона, передает НСН.

«Мы решительно против любых односторонних протекционистских мер. <...> Надеюсь, США будут действовать в большем соответствии с общемировыми тенденциями. Китай подготовился к любым возможным действиям со стороны Вашингтона», — указывал чиновник.

Гао Фэн отмечал, что китайские капиталы оказали стимулирующее воздействие на американскую экономику, чем повысили количество рабочих мест в США.