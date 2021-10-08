Lexus раскрыл комплектации нового NX для России

Компания Lexus объявила комплектации кроссовера NX второго поколения для российского рынка. Модель получила новые платформу, двигатели, мультимедиа-систему с 14-дюймовым экраном и комплекс систем безопасности.

Lexus NX получил новые бензиновые моторы объемом 2,5 л (199 л.с.), 2,4 л с турбонаддувом (279 л.с.) и полный привод, двигатели сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Начальная версия Lexus NX 200 оснащена силовой установкой объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с.

Версия NX 250 доступна в четырех комплектациях. В базовой установлен 9,8-дюймовый экран мультимедиа-системы с поддержкой Apple Carplay и Android Auto. Все комплектации включают диодные фары, функцию запуска двигателя кнопкой, двухзонный климат-контроль и другие опции.

Модель Lexus NX 350, которая представлена в двух комплектациях, получила адаптивную регулируемую подвеску и демпферы вибрации кузова. NX 350 поставляется с пакетом оснащения F Sport, в который входят особые элементы дизайна, 20-дюймовые диски и селектор выбора режимов движения.

Цены Lexus NX пока не раскрываются. Кроссовер предыдущего поколения продается в России по цене от 3,13 млн рублей.