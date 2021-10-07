Глобальный недостаток комплектующих вынудил Skoda сократить производство

Чешская автомобилестроительная компания Skoda с 18 октября сократит или полностью остановит производство на своих заводах в Чехии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя дирекции предприятия Томаша Котера.

«С понедельника, 18 октября, и до конца текущего года мы значительно сократим или полностью остановим производство новых машин на заводах в Чехии», — сказал представитель компании, поясняя, что решение связано с глобальным недостатком электронных компонентов.

По его словам, рабочие заводов в предстоящие два с половиной месяца будут заниматься завершением сборки автомобилей, находящихся на складских площадках предприятия. Всего там насчитывается около 50 тыс. недоукомплектованных машин.

Ранее Skoda прекратила продажи автомобилей в Казахстане в связи с банкротством компании «БИПЭК Авто», которая являлась дистрибутором чешского бренда, и остановкой завода «Азиа Авто», где собирались автомобили Skoda для местного рынка. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».