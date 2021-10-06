Бестселлер «АвтоВАЗа» скатился на шестое место по продажам

Lada Granta второй месяц подряд не попадает в тройку новых самых продаваемых легковых автомобилей в России, следует из отчета комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Самая доступная модель «АвтоВАЗа» держится на первом месте в рейтинге продаж новых авто по итогам девяти месяцев 2021 года с результатом в 90 986 единиц (на 6 576 ед. больше, чем в прошлом году за аналогичный период). Тем не менее, за минувший сентябрь она продалась хуже, чем пять других моделей — Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. По сравнению с прошлым сентябрем было реализовано на 8 602 ед. автомобилей Granta меньше.

Если по итогам сентября 2021 г. Lada Granta заняла шестое место в топе продаж новых легковых авто, то в августе стала четвертой, уступив Lada Vesta, Kia Rio и Hyundai Creta. Ранее в этом году Granta уступила лидерство только один раз — модель заняла второе место по итогам января.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» рассказали «Газете.Ru», что ухудшение продаж Lada Granta связано с недостатком электронных компонентов, а именно с блоками системы ABS. Поэтому менее оснащенных автомобилей (и, соответственно, более доступных по цене) в продаже меньше.

«Прилагаем максимум усилий к возвращению в нормальный ритм производства, но сложности с поставками сохранятся минимум до середины следующего года», - объяснили на «АвтоВАЗе».

В сентябре 2021 года Lada Vesta заняла первое место с результатом 8724 проданных автомобилей (-2 796 ед. относительно сентября 2020 г.), у Kia Rio продажи составили 6635 ед. (-1 195 ед.), а у Hyundai Solaris — 6258 ед. (+848 ед.).