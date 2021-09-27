Судебные приставы стали на треть реже штрафовать водителей

За первые 8 месяцев этого года приставы возбудили 10,6 млн исполнительных производств на водителей, не оплативших дорожные штрафы вовремя, сообщили «Газете.Ru» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ. Это на 32% ниже, чем за январь-август прошлого года.

С начала года приставы взыскали с водителей 9,3 млрд рублей против 13,1 млрд рублей годом ранее (минус 29% или 3,8 млрд рублей).

«За восемь месяцев 2021 года в структурные подразделения службы судебных приставов из ГИБДД поступило 10,6 млн постановлений на сумму 9,3 млрд рублей. Наибольшее количество составляют административные штрафы ГИБДД на сумму 500 рублей», — говорится в ответе пресс-службе ведомства.

Подробнее о принудительном взыскании неоплаченных штрафов за нарушения ПДД читайте в материале «Газеты.Ru».