Начало запуска солнечного компактвэна Sono Sion в массовое производство перенесено

Немецкая компания Sono Motors перенесла начало запуска солнечного компактвэна Sono Sion в массовое производство. Теперь «солнечные автомобили» могут появиться на дорогах только в первой половине 2023 года. Об этом пишет портал car. ru.

Производители обещают, что за 2023 года будут выполнены уже все сделанные заказы. На данный момент таких — свыше 14 тыс.

Компания подписала с нидерландским проектом We Drive Solar соглашение о поставке ста Sono Sion для балансировки локальной энергосети с использованием технологии vehicle-to-grid (V2G).

Предполагается развертывание 500 общественных двунаправленных зарядных колонок. От них могут заряжаться все электромобили, которые обладают технологией V2G.

Получается, что автомобили, подключенные к электрической сети со своими АКБ являются коллективным буфером, способным сглаживать пики и провалы в нагрузке на систему.

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