Стало известно о новых скидках Changan, GAC, LiXiang и Foton

На прошлой неделе сразу несколько автопроизводителей скорректировали цены в России. Tenet повысил стоимость двух комплектаций, тогда как Changan, GAC, LiXiang и Foton запустили скидки, а Tank, напротив, отменил их. Об этом сообщает автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев в своем Telegram-канале.

«Продолжаю следить за изменениями в прайс-листах дистрибуторов, публикуя для вас краткий обзор. На прошлой неделе (06.04 – 10.04): Tenet поднял цены на комплектации 25 – 26 годов: T4. Цены на комплектации Active / Актив, MT Line / Лайн 25PY и 26PY выросли на 50 000 руб.», – отмечает Мосеев со ссылкой на данные CARgument.

Автоэксперт также сообщил, что Changan предоставил скидку 100–150 тыс. рублей на все комплектации UNI-S 2024–2025 годов. GAC снизил цены на модели 2025–2026 годов: скидка 100 тыс. рублей на GS4 (все комплектации), а также на GS8 New и GS8 Traveller 2025 года. Дисконт на GS8 GL 5 seats уменьшился с 200 до 100 тыс. рублей. При этом M8 (GX и GX Premium) подешевел на 250 тыс. рублей.

Tank отменил скидки: на 500 — 100–300 тыс. рублей, на 700 (все комплектации 2024 года и Edition One) — по 500 тыс. рублей.

Мосеев отметил, что LiXiang увеличил скидку на L7 Ultra до 685,5 тыс. рублей (плюс 156 тыс.), а Foton установил дисконт 400 тыс. рублей на пикап Tunland V9 Emotion 2025 года.

