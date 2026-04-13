Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Автомобили

Стало известно о новых скидках Changan, GAC, LiXiang и Foton

Автоэксперт Мосеев: GAC уменьшил стоимость нескольких моделей авто
GAC

На прошлой неделе сразу несколько автопроизводителей скорректировали цены в России. Tenet повысил стоимость двух комплектаций, тогда как Changan, GAC, LiXiang и Foton запустили скидки, а Tank, напротив, отменил их. Об этом сообщает автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев в своем Telegram-канале.

«Продолжаю следить за изменениями в прайс-листах дистрибуторов, публикуя для вас краткий обзор. На прошлой неделе (06.04 – 10.04): Tenet поднял цены на комплектации 25 – 26 годов: T4. Цены на комплектации Active / Актив, MT Line / Лайн 25PY и 26PY выросли на 50 000 руб.», – отмечает Мосеев со ссылкой на данные CARgument.

Автоэксперт также сообщил, что Changan предоставил скидку 100–150 тыс. рублей на все комплектации UNI-S 2024–2025 годов. GAC снизил цены на модели 2025–2026 годов: скидка 100 тыс. рублей на GS4 (все комплектации), а также на GS8 New и GS8 Traveller 2025 года. Дисконт на GS8 GL 5 seats уменьшился с 200 до 100 тыс. рублей. При этом M8 (GX и GX Premium) подешевел на 250 тыс. рублей.
Tank отменил скидки: на 500 — 100–300 тыс. рублей, на 700 (все комплектации 2024 года и Edition One) — по 500 тыс. рублей.

Мосеев отметил, что LiXiang увеличил скидку на L7 Ultra до 685,5 тыс. рублей (плюс 156 тыс.), а Foton установил дисконт 400 тыс. рублей на пикап Tunland V9 Emotion 2025 года.

Ранее Toyota зарегистрировала название модели C+pod для торговли в России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!