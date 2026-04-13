Иран назвал незаконной морскую блокаду со стороны США

Иран внедрит постоянный механизм контроля за движением судов в Ормузском проливе

Штаб Вооруженных сил (ВС) Ирана назвал незаконной морскую блокаду республики со стороны США. Об этом заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает ТАСС.

Отмечается, что Иран внедрит постоянный механизм контроля за движением судов в Ормузском проливе. Кроме того, по словам Зольфагари, запрет на проход связанных с США и Израилем судов через пролив сохраняется.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот начнет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.