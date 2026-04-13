Французский политик заявила, что венгров должна беспокоить реакция ЕК на итоги выборов

Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что венгров должна беспокоить реакция Европейской комиссии на парламентские выборы в Венгрии. Об этом она заявила в соцсети Х.

«Удовлетворение, выраженное Европейской комиссией, которая постоянно превышает свои полномочия и пределы компетенции в ущерб суверенитету народов, должно вызвать у венгров беспокойство по поводу сохранения этой свободы, которую они столько лет отстаивали ценой больших усилий», — написала политик.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, которые выиграла оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая политиком Петером Мадьяром. Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение и поздравил Мадьяра с победой, который обратился к президенту страны Тамашу Шуйоку с призывом уйти в отставку.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с поражением партии «Фидес» Венгрия вернется на европейский путь.

Ранее Маск обвинил организацию Сороса в захвате власти в Венгрии.