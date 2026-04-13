На Украине рассказали, когда могут появиться космические силы ВСУ

США и Великобритания поддерживают создание космических сил на Украине, и для этого может потребоваться три-пять лет. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«В прошлом году во время командировок в США и Великобританию я общался с представителями командования космических сил этих государств. Партнеры полностью поддерживают нашу идею создания космических сил на Украине», — отметил он.

По словам нардепа, Украина при поддержке партнеров может создать космические силы «достаточно быстро». Однако он отметил, что для получения первых «практических результатов» пройдет «не менее года», а полноценные космические силы могут появиться у Украины «за три-пять лет».

Вениславский подчеркнул, что для создания сил Киеву нужно «четыре-пять радиолокационных, два-три оптико-электронных и еще один-два телекоммуникационных спутника».

«Один спутник стоит от $20 млн до $50 млн. Нам нужно для начала восемь-десять, это большая сумма. Но если привлечь наши готовые технические решения и наработки при создании таких объектов в сотрудничестве с соответствующими структурами Европейского Союза и США, это можно сделать достаточно быстро и с минимальным бюджетом», — отметил он.

В апреле 2025 года Вениславский выступил с предложением создать космические силы ВСУ. А в марте того же года украинское Минобороны учредило новое управление космической политики, которое призвано координировать взаимодействие государственных и частных космических предприятий, научных организаций и вооруженных сил.

В марте 2026 года СМИ сообщали о том, что российская компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет», которая рассматривается как будущая альтернатива американской системе Starlink. Всего на высоте 800 км разместилось 16 космических аппаратов, а в перспективе их число планируется увеличить до 900. Также на 2027 год запланировано начало коммерческой эксплуатации сервиса.

Ранее Вениславский заявил о необходимости накачивать Украину оружием на годы вперед.