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В России к 2024 году планируют выпустить не менее 25 тысяч электромобилей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Концепцию по развитию производства и использования электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. Такие показатели зафиксированы в Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта», — говорится в сообщении.

Планируется, что все это будет сделано в рамках первого этапа. Второй этап, который будет проходить с 2025-го по 2030 год, предполагает введение в эксплуатацию еще не менее 72 тыс. зарядных станций и порядка тысячи водородных заправок. Кроме того, согласно указанной концепции, производство электротранспортных средств «достигнет не менее десяти процентов общего объема производимых транспортных средств». 

Перечень пилотных территорий, где начнут создавать зарядную инфраструктуру, будет составлен осенью этого года. А в 2022 году власти намерены провести эксперимент, в рамках которого электрокарам разрешат бесплатный проезд по платным участкам федеральных дорог.

Ранее замминистра Минэкономразвития Илья Торосов рассказал «Газете.Ru», что в ближайшие три года власти выделят на создание инфраструктуры для электромобилей 43 млрд рублей. При этом средства будут выделены не для всех российских регионов, а только для тех территорий, где в качестве эксперимента будут строиться соответствующая инфраструктура.

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